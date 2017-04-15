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T3 Tutanak Gönder
TamindirMobilYaşamT3 Tutanak Gönder - IPhone İçin Seçim Sonuç Tutanağı Gönderme Uygulaması

T3 Tutanak Gönder

(iOS)
T3 Tutanak Gönder İndir Hemen İndir

11 MB
Editör Puanı: 5/5
5
T3 Tutanak Gönder
T3 Tutanak Gönder

Türkiye, T3 ile seçim güvenliğini sağlıyor.

Erkan Calp Son güncelleme 3 saat önce

T3 Tutanak Gönder, 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumu öncesi tüm vatandaşların kullanımına sunulan seçim sonuç tutanağı gönderme, seçim sonuçlarını doğrulama uygulaması. Oy verdiğiniz veya görev aldığınız sandığın tutanağını T3’e (Türkiye Tutanak Teyit) aktarabilir ve sonuçların kontrol edilmesini sağlayabilirsiniz. Seçim güvenliğini sağlamak adına hazırlanmış bu uygulama herkese ücretsiz açık.

Seçim sonuçlarının teyit edilmesine katkıda bulunmak için tek yapmanız gereken istenen şartları sağlayacak şekilde resmi ve ıslak imzalı seçim sonuç tutanağının fotoğrafını iPhone’unuzla çekip göndermek.

Tutanak resmini gönderdikten sonra seçim akşamı Oy ve Ötesi T3 sistemi üzerinden Türkiye’den gelen sandık tutanaklarının doğrulamasını yapabilirsiniz. Uygulamanın kullanımı son derece basit ve tutanağı nasıl göndereceğiniz de belirtilmekte.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Mehmet Pancaroglu
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