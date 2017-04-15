T3 Tutanak Gönder, 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumu öncesi tüm vatandaşların kullanımına sunulan seçim sonuç tutanağı gönderme, seçim sonuçlarını doğrulama uygulaması. Oy verdiğiniz veya görev aldığınız sandığın tutanağını T3’e (Türkiye Tutanak Teyit) aktarabilir ve sonuçların kontrol edilmesini sağlayabilirsiniz. Seçim güvenliğini sağlamak adına hazırlanmış bu uygulama herkese ücretsiz açık.

Seçim sonuçlarının teyit edilmesine katkıda bulunmak için tek yapmanız gereken istenen şartları sağlayacak şekilde resmi ve ıslak imzalı seçim sonuç tutanağının fotoğrafını iPhone’unuzla çekip göndermek.

Tutanak resmini gönderdikten sonra seçim akşamı Oy ve Ötesi T3 sistemi üzerinden Türkiye’den gelen sandık tutanaklarının doğrulamasını yapabilirsiniz. Uygulamanın kullanımı son derece basit ve tutanağı nasıl göndereceğiniz de belirtilmekte.