vivo T3 5G Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Çok yakında tanıtılacak olan vivo T3 5G özellikleri ve fiyatı ile öne çıkabilir. Peki, vivo marka yeni akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri yer alacak? Bu rehberde söz konusu telefonun neler sunduğunu açıkladık.

Not: Bu rehber, vivo T3 5G ücreti, donanımı ve çıkış tarihi hakkında ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenden dolayı rehberde yer alan bilgiler, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı da henüz bilinmiyor.

vivo T3 5G Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu : 6,38 inç

: 6,38 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel İşlemci : Snapdragon 779G

: Snapdragon 779G RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 64 MP + 8 MP + 2 MP

: 64 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya Kapasitesi : 4.600 mAh

: 4.600 mAh Hızlı Şarj: 44W

6,38 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunacağı tahmin ediliyor. İddiaya göre telefonda Snapdragon 779G işlemci ve 8 GB RAM yer alacak.

Depolama tarafında 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunulabilir. Telefonun arka tarafında 64 megapiksel, 8 megapiksel ve 2 megapiksel çözünürlüklerinde üç kameranın yer alacağı öne sürüldü.

4.600 mAh batarya kapasitesine sahip olması beklenen telefon 44W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği iddia edildi. Peki, vivo T3 5G ne kadar fiyata satılacak?

vivo T3 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo T3 5G isimli yeni akıllı telefon modelinin 290 dolar civarında fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Telefonun ücreti ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenden ötürü telefon farklı fiyat etiketine sahip olabilir.

vivo T3 5G Çıkış Tarihi

Fiyat performans telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan vivo T3 5G modelinin şubat ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor.

Bu rehberde vivo T3 5G ücreti, donanımı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Peki, vivo marka yeni akıllı telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.