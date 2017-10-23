100 Kasisten Son Sürat Geçerseniz Ne Olur?

Trafikte yol alırken kasis ile karşılaştığımızda aracınızı yavaşlatmanız gerektiği için canınız sıkılabiliyor. Trafik kuralları ve can güvenliği için gerekli olan kasisler bu kötü şöhretlerine rağmen eğlenceli de olabiliyorlar; özellikle de aracınızı parçalamak istediğinizde.

Gerçek hayatta aracımızla son sürat yol alırken kasislerden geçmeye muhtemelen yüreğimiz el vermez; fakat oyun dünyası bize böyle çılgın şeyleri oturduğumuz yerden gerçekleştirebilme imaknı veriyor. Başarılı bir açık dünya tabanlı simülasyon oyunu olan BeamNG.drive da bu oyunlardan bir tanesi.

İzleyeceğiniz videoda boş bir yolda arka arkaya yerleştirilen 100 adet kasisle karşılaşıyoruz. BeamNG.drive oyuncusu, boş yolda hız yapıyor ve ayağını gazdan çekmeden bu kasislere dalıyor. Bu süreçte neler olduğu ve aracın nasıl yol aldığı kaydedilirken ortaya sanatsal görüntüler çıkmakta.

BeamNG.drive, bir hayli detaylı bir fizik motoru içermekte. Arabaların yanısıra kamyon ve dolmuş gibi araçları da kullanabildiğiniz oyunda hasar modllemeleri oldukça gerçekçi. Aracınızın süspansiyonu kasislerde doğal tepkiler veriyor, buna bağlı olarak da belli sayıda kasis geçilince kaportada, şasede ve motorda hasa oluşuyor, parçalar koparak etrafa dağılıyor. Belli bir süre sonra da araç yoldan çıkarak kullanılmaz hale geliyor.

Crytek'in üretmiş olduğu CryEngine 3 oyun motoru ile geliştirilen BeamNG.drive belki gerçek hayattaki hasar testlerinin sonuçlarını tahmin etmek ve öngörmek için kullanılabilir.