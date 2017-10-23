iPhone Home Tuşu Sorunu ve Çözümü Videosu 04:11

iPhone Home Tuşu Sorunu ve Çözümü Videosu
En İyi Mobil Yarış Oyunları - Mobil Oyunlar #2 09:48

En İyi Mobil Yarış Oyunları - Mobil Oyunlar #2
Yeni Simülasyon Oyunu Real Farm ile Gerçek Bir Çiftçi Olabileceksiniz 01:18

Yeni Simülasyon Oyunu Real Farm ile Gerçek Bir Çiftçi Olabileceksiniz
Windows 8.1 Sağ Tıklama Kilitlenme ve Donma Sorunu Çözümü 05:44

Windows 8.1 Sağ Tıklama Kilitlenme ve Donma Sorunu Çözümü
Görebileceğiniz En Gerçekçi Kamyon Simülasyonu SPINTIRES 02:22

Görebileceğiniz En Gerçekçi Kamyon Simülasyonu SPINTIRES
En İyi Mobil FPS/Savaş Oyunları #2 16:00

En İyi Mobil FPS/Savaş Oyunları #2
Google Chrome Tarayıcısına Nasıl Oyun İndirilir ve Yüklenir? 02:24

Google Chrome Tarayıcısına Nasıl Oyun İndirilir ve Yüklenir?
Scorn Adlı Bu Ürpertici Korku Oyununu Oynayabilir miydiniz? 07:56

Scorn Adlı Bu Ürpertici Korku Oyununu Oynayabilir miydiniz?
Haftanın En İyi Android ve iOS Oyunları #100 21:00

Haftanın En İyi Android ve iOS Oyunları #100
Samsung'un Yeni Smart TV'lerinde Artık Oyun Oynayabiliyorsunuz! 02:01

Samsung'un Yeni Smart TV'lerinde Artık Oyun Oynayabiliyorsunuz!
  1. Tamindir
  2. Video
  3. Oyun
  4. 100 Kasisten Son Sürat Geçerseniz Ne Olur?

100 Kasisten Son Sürat Geçerseniz Ne Olur?

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Oyun
YORUM YAZ

Trafikte yol alırken kasis ile karşılaştığımızda aracınızı yavaşlatmanız gerektiği için canınız sıkılabiliyor. Trafik kuralları ve can güvenliği için gerekli olan kasisler bu kötü şöhretlerine rağmen eğlenceli de olabiliyorlar; özellikle de aracınızı parçalamak istediğinizde.

Gerçek hayatta aracımızla son sürat yol alırken kasislerden geçmeye muhtemelen yüreğimiz el vermez; fakat oyun dünyası bize böyle çılgın şeyleri oturduğumuz yerden gerçekleştirebilme imaknı veriyor. Başarılı bir açık dünya tabanlı simülasyon oyunu olan BeamNG.drive da bu oyunlardan bir tanesi.

İzleyeceğiniz videoda boş bir yolda arka arkaya yerleştirilen 100 adet kasisle karşılaşıyoruz. BeamNG.drive oyuncusu, boş yolda hız yapıyor ve ayağını gazdan çekmeden bu kasislere dalıyor. Bu süreçte neler olduğu ve aracın nasıl yol aldığı kaydedilirken ortaya sanatsal görüntüler çıkmakta.

BeamNG.drive, bir hayli detaylı bir fizik motoru içermekte. Arabaların yanısıra kamyon ve dolmuş gibi araçları da kullanabildiğiniz oyunda hasar modllemeleri oldukça gerçekçi. Aracınızın süspansiyonu kasislerde doğal tepkiler veriyor, buna bağlı olarak da belli sayıda kasis geçilince kaportada, şasede ve motorda hasa oluşuyor, parçalar koparak etrafa dağılıyor. Belli bir süre sonra da araç yoldan çıkarak kullanılmaz hale geliyor.

Crytek'in üretmiş olduğu CryEngine 3 oyun motoru ile geliştirilen BeamNG.drive belki gerçek hayattaki hasar testlerinin sonuçlarını tahmin etmek ve öngörmek için kullanılabilir.

DEVAMINI OKU
ETİKETLER : simülasyon oyunu beamNg.drive

YORUMLAR