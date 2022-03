BeamNG.drive kamyon, dolmuş, araba gibi araçları kullanabileceğiniz açık dünya tabanlı bir simülasyon oyunu

Can Erdil Şentürk - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

BeamNG.drive eğer gerçekçi bir araç sürüş tecrübesi yaşamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz açık dünya yapısına sahip bir simülasyon oyunu.

BeamNG.drive, olukça geniş kapsamlı bir oyun. BeamNG.drive'da sadece araç kullanıp yarışmak yerine, bir ralli oyununda olduğu gibi arazide yüksek hızla araç kullanabiliyor, arabaları çarpıştırarak neler olacağını görebiliyor, polis kovalamacaları yapabiliyor, kullanacağınız araçları modifiye edebiliyorsunuz.

Steam üzerinde bilgisayar platformu oyuncuları tarafından 'son derece olumlu' olarak değerlendirilen BeamNG.drive adlı açık dünya oyunu zengin bir yapıya sahip. Farklı araç modelleri ile Windows kullanıcılarının yünüzü güldüren oyun, 11 farklı dil seçeneğine sahip. Bu dil seçenekleri arasında da ne yazık ki Türkçe dil desteği yer almıyor. Yapım Steam üzerinde cazip bir fiyat etiketi ile satışlarına devam ediyor.

BeamNG.drive Özellikleri

11 farklı dil seçeneği,

Birbirinden farklı araç modelleri,

Geniş ve zengin bir açık dünya,

Gerçekçi atmosfer,

Kaliteli grafik açıları,

Başarılı ses efektleri,

BeamNG.drive'ın en önemli özelliği ileri seviye fizik motoru. Bu motor sayesinde kullandığınız araçların süspansiyonları doğal tepkiler verirken araçların gövdesinde gerçekçi hasar modellemeleri görülebiliyor. Kullandığınız araçlar, hasar aldığınızda parçalanabiliyorlar, parçalar da etrafa dağılıp havada uçuşabiliyor.

BeamNG.drive'da 3 çeker aracınızı alarak kanyonlara tırmanıp kanyonlardan inebilir, klasik bir aile arabasıyla güzel manzaları yerlerde gezintiye çıkabilir, yarış arabanızla hız yapabilir ya da özel tasarlanmış engeller ve rampanlarla dolu pistlerde fantastik hareketler gerçekleştirebilirsiniz.

BeamNG.drive Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 Service Pack 1

İşlemci: AMD FX 6300 3.5Ghz / Intel Core i3-6300 3.8Ghz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon HD 7750 / Nvidia GeForce GTX 550 Ti

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

İşlemci: AMD Ryzen 7 1700 3.0Ghz / Intel Core i7-6700 3.4Ghz (or better)

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD R9 290 / Nvidia GeForce GTX 970

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Recommended spec based on 1080p resolution. Installing game mods will increase required storage space. Gamepad recommended.