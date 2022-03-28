BeamNG.drive
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 24,040
- Üretici BeamNG
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BeamNG.drive kamyon, dolmuş, araba gibi araçları kullanabileceğiniz açık dünya tabanlı bir simülasyon oyunu
BeamNG.drive eğer gerçekçi bir araç sürüş tecrübesi yaşamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz açık dünya yapısına sahip bir simülasyon oyunu.
BeamNG.drive, olukça geniş kapsamlı bir oyun. BeamNG.drive'da sadece araç kullanıp yarışmak yerine, bir ralli oyununda olduğu gibi arazide yüksek hızla araç kullanabiliyor, arabaları çarpıştırarak neler olacağını görebiliyor, polis kovalamacaları yapabiliyor, kullanacağınız araçları modifiye edebiliyorsunuz.
Steam üzerinde bilgisayar platformu oyuncuları tarafından 'son derece olumlu' olarak değerlendirilen BeamNG.drive adlı açık dünya oyunu zengin bir yapıya sahip. Farklı araç modelleri ile Windows kullanıcılarının yünüzü güldüren oyun, 11 farklı dil seçeneğine sahip. Bu dil seçenekleri arasında da ne yazık ki Türkçe dil desteği yer almıyor. Yapım Steam üzerinde cazip bir fiyat etiketi ile satışlarına devam ediyor.
BeamNG.drive Özellikleri
- 11 farklı dil seçeneği,
- Birbirinden farklı araç modelleri,
- Geniş ve zengin bir açık dünya,
- Gerçekçi atmosfer,
- Kaliteli grafik açıları,
- Başarılı ses efektleri,
BeamNG.drive'ın en önemli özelliği ileri seviye fizik motoru. Bu motor sayesinde kullandığınız araçların süspansiyonları doğal tepkiler verirken araçların gövdesinde gerçekçi hasar modellemeleri görülebiliyor. Kullandığınız araçlar, hasar aldığınızda parçalanabiliyorlar, parçalar da etrafa dağılıp havada uçuşabiliyor.
BeamNG.drive'da 3 çeker aracınızı alarak kanyonlara tırmanıp kanyonlardan inebilir, klasik bir aile arabasıyla güzel manzaları yerlerde gezintiye çıkabilir, yarış arabanızla hız yapabilir ya da özel tasarlanmış engeller ve rampanlarla dolu pistlerde fantastik hareketler gerçekleştirebilirsiniz.
BeamNG.drive Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7 Service Pack 1
İşlemci: AMD FX 6300 3.5Ghz / Intel Core i3-6300 3.8Ghz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Radeon HD 7750 / Nvidia GeForce GTX 550 Ti
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
ÖNERİLEN:
İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit
İşlemci: AMD Ryzen 7 1700 3.0Ghz / Intel Core i7-6700 3.4Ghz (or better)
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: AMD R9 290 / Nvidia GeForce GTX 970
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
İlave Notlar: Recommended spec based on 1080p resolution. Installing game mods will increase required storage space. Gamepad recommended.