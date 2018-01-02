1500 TL Altındaki En İyi Telefonları Test Ettik! - Ortalık Karıştı!
1400 - 1500 TL ve altında fiyatlara sahip olan Samsung Galaxy On7 Prime inceleme, Alcatel İdol 5 İnceleme, General Mobile GM6 İnceleme ve LG Q6 incelemeleriyle karşınızdayız. Daha önce tamamını incelediğimiz bu telefonları bu kez kamera testlerinde kapıştırdık! Sizce en iyi kamera hangi telefonda? Videomuzu izledikten sonra yorumlara yazmayı unutmayın. İyi seyirler!
Samsung Galaxy On7 Prime Teknik Özellikleri
- Ekran: 5.5 inç PLS LCD 1920x1080p 401ppi
- Çipset: Exynos 7870 Octa
- İşlemci: 8 çekirdekli 1.6 GHz Cortex-A53
- İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow – Android 7.0 güncellemesi alacak
- Arayüz: Samsung TouchWiz
- Grafik İşlemci: Mali-T830 MP1
- RAM: 3GB
- Depolama: 32GB + microSD
- Arka Kamera: 13MP f/1.9
- Ön Kamera: 8 MP f/1.9
- Batarya: 3300 mAh
Alcatel İdol 5 Teknik Özellikleri
- Ekran: 5.2 inç Full HD IPS ekran
- İşlemci: 8 çekirdekli 1.3 GHz Mediatek 6735
- Grafik İşlemci: Mali T720 grafik işlemci
- RAM: 3GB
- Depolama: 16 GB + microSD
- Arka Kamera: 16MP
- Ön Kamera: 8MP
- İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
- Batarya: 2800 mAh
General Mobile GM6 Teknik Özellikleri
- Ekran: 5.0 inç IPS 720 x 1280p
- İşlemci: 4 çekirdekli 1.5 GHz MediaTek MT6737T
- Grafik İşlemci: Mali T-720
- RAM: 3 GB
- Depolama: 32 GB + microSD
- Arka Kamera: 13MP
- Ön Kamera: 8MP
- İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
- Batarya: 3000 mAh
LG Q6 Teknik Özellikleri
- Ekran: 5.5 inç 18:9 FHD+ FullVision 2160 x 1080px, 442 ppi
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 435
- Grafik İşlemci: Adreno 505
- RAM: 3 GB
- Depolama: 32 GB + microSD
- Ana Kamera: 13MP f/2.2 1/3 inç sensör
- Ön Kamera: 5MP f/2.2 1/1.5 inç sensör
- İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat
- Batarya: 3000 mAh
YORUMLAR