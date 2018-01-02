1500 TL Altındaki En İyi Telefonları Test Ettik! - Ortalık Karıştı!

1400 - 1500 TL ve altında fiyatlara sahip olan Samsung Galaxy On7 Prime inceleme, Alcatel İdol 5 İnceleme, General Mobile GM6 İnceleme ve LG Q6 incelemeleriyle karşınızdayız. Daha önce tamamını incelediğimiz bu telefonları bu kez kamera testlerinde kapıştırdık! Sizce en iyi kamera hangi telefonda? Videomuzu izledikten sonra yorumlara yazmayı unutmayın. İyi seyirler!

Samsung Galaxy On7 Prime Teknik Özellikleri

Ekran: 5.5 inç PLS LCD 1920x1080p 401ppi

Çipset: Exynos 7870 Octa

İşlemci: 8 çekirdekli 1.6 GHz Cortex-A53

İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow – Android 7.0 güncellemesi alacak

6.0.1 Marshmallow – Android 7.0 güncellemesi alacak Arayüz: Samsung TouchWiz

Grafik İşlemci: Mali-T830 MP1

RAM: 3GB

Depolama: 32GB + microSD

Arka Kamera: 13MP f/1.9

Ön Kamera: 8 MP f/1.9

Batarya: 3300 mAh

Alcatel İdol 5 Teknik Özellikleri

Ekran: 5.2 inç Full HD IPS ekran

İşlemci: 8 çekirdekli 1.3 GHz Mediatek 6735

Grafik İşlemci: Mali T720 grafik işlemci

RAM: 3GB

Depolama: 16 GB + microSD

Arka Kamera: 16MP

Ön Kamera: 8MP

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

7.0 Nougat Batarya: 2800 mAh

General Mobile GM6 Teknik Özellikleri

Ekran: 5.0 inç IPS 720 x 1280p

İşlemci: 4 çekirdekli 1.5 GHz MediaTek MT6737T

Grafik İşlemci: Mali T-720

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB + microSD

Arka Kamera: 13MP

Ön Kamera: 8MP

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

7.0 Nougat Batarya: 3000 mAh

LG Q6 Teknik Özellikleri