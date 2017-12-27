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Alcatel Idol 5 İnceleme - Türkiye'de İlk!
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Alcatel Idol 5 İnceleme - Türkiye'de İlk!

Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Tamindir TV
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Alcatel Idol 5 inceleme videosu yayında. Alcatel Idol 5 incelemesinde donanım incelemesi, kamera incelemesi, Alcatel Idol 5 su dayanıklılığını, dayanıklılık testini, hız testini, fotoğraf testini gerçekleştirdik. Alcatel Idol 5 özellikleri neler? Alcatal Idol 5 fiyatı ne kadar? gibi daha birçok sorunun cevabı Alcatel Idol 5 inceleme videomuzda. İyi seyirler!

Alcatel Idol 5 Özellikleri

 

Doğru cihaz ve uygun fiyat konseptiyle ürünlerini kullanıcılarıyla buluşturan Alcatel, geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenen IFA 2017'de yeni Idol 5 serisini tanıtmıştı. Giriş segment cihazlar arasında yer alan Alcatel Idol 5, 5.2 inç büyüklüğünde Full HD bir ekranla geliyor. Gücünü 1.3 GHz hızında çalışan MediaTek MT6753 işlemcisinden alan akıllı telefon, Android 7.0 (Nougat) işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor.

Alcatel Idol 5 Tasarım

Grafik işlemcisi olarak Mali-T720MP3 grafik biriminden güç alan Idol 5'de, 3 GB RAM'in yanısıra, 16 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Kamera performansı tarafında, 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 arka ve 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 ön kameraya sahip olan cihaz, Li-Ion 2800 mAh gücündeki bir batarya ile birlikte geliyor.

Alcatel Idol 5 Tasarımı

5.2 inç ekran büyüklüğü ile 1080 x 1920 piksel çözünürlüğünde olan Alcatel Idol 5, 148 x 73 x 7.5 mm boyutlarında ve 155 gram ağırlığında. Ekranın hemen üzerinde ahize, ön kamera ve LED flaş; alt tarafta ise micro USB girişi ve hoparlör görüyoruz. Telefonun 3.5 mm kulaklık girişi ise üst tarafta konumlandırılmış. Idol 5'in sağ tarafında, ses açma kapama ve güç butonları bulunurken; sol tarafında Micro SD ve SIM kart takılan bir çekmece yer alıyor.

Alcatel Idol 5 İnceleme

Alcatel Idol 5'in arka tarafında 85 derece geniş açılı lensli 16 megapiksel (yazılım desteği ile) kamera bulunurken, hemen altında ise parmak izi okuyucusu yer alıyor. İnce yapısı, eğilimli camı ve metal gövdesi ile dikkat çeken Idol 5, diğer Alcatel modellerine kıyasla çok daha premium etkisi veriyor. 

Alcatel Idol 5 Teknik Özellikleri

Ekran Özellikleri

  • Ekran Tipi: IPS LCD Dokunmatik ekran, 16M renk
  • Ekran Ölçüleri: 5.2 inç
  • Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel çözünürlüğü

Platform Özellikleri

  • İşletim Sistemi: Android 7.0 (Nougat)
  • Yonga Seti: Mediatek MT6753
  • İşlemci: 8 çekirdekli 1.3 GHz hızında Cortex-A53
  • Grafik İşlemcisi: Mali-T720MP3

Hafıza (Depolama Alanı) Özellikleri

  • Depolama Alanı: 16 GB
  • Harici Hafıza: microSD kart artırılabilir hafıza
  • Ram: 3 GB

Batarya Özellikleri

  • Batarya: Li-Ion 2800 mAh

Kamera Özellikleri

  • Ana/Arka Kamera: 13/16 MP
  • Video Kayıt: [email protected] (Full HD)
  • Ön/İkinci Kamera: 5 MP

Alcatel Idol 5 Fiyatı

Alcatel Idol 5 modeli ülkemizde 1.399 TL'den satışa çıktı. Aynı segmentteki cihazlara ve Idol 5'in fiyat-performans değerlendirmesine baktığımızda, fiyatın biraz yüksek olduğunu belirtelim. Ancak farklı bir cihaz deneyimlemek istiyorsanız  Alcatel Idol 5'i de alternatifler arasına rahatlıkla alabilirsiniz.

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