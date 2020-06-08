2000-3000 TL Arasında Alınabilecek Akıllı Telefonlar! (Haziran 2020)

2000-3000 TL arasında alınabilecek en iyi akıllı telefonları sizler için bir araya getirdik. 2000-3000 TL arasında alınabilecek en iyi telefonlar neler? Hemen yukarıda yer alan videodan 2000-3000 TL arasında alınabilecek en iyi telefonlara göz atabilirsiniz.

Videoda bahsi geçen cihazlar ve özellikleri şu şekilde:

Samsung Galaxy M20

6.3 inç büyüklüğünde Full HD+ ekrana sahip olan Samsung Galaxy M20 modelinde, Exynos 7904 çip seti bulunuyor. 3GB RAM ve 32GB depolama alanı bulunan cihazın batarya kapasitesi ise 5.000 mAh. Arka tarafından 13MP ve 5MP olmak üzere iki farklı kamera bulunan telefonun selfie kamerasının çözünürlüğü ise 8MP çözünürlüğünde.

Realme 6i

6.5 inçlik ekran ile gelen Realme 6i, gücünü MediaTek Helio G80 yonga setinden alıyor. Cihazda 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Akıllı telefonun arka tarafında dört adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 48 Megapiksel f/1.8 ana kamera + 8 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı kamera + 2 Megapiksel makro kamera + 2 Megapiksel f/2.4 derinlik algılayıcı. Realme 6i'nin ön tarafında ise 16 MP çözünürlüğünde kamera sensörü bulunuyor. 5.000 mAh bataryaya sahip olan akıllı telefon 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.

Casper Via A4

Casper Via A4, 6.3 inç boyutunda Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile geliyor. Gücünü MediaTek'in Helio P23 yonga setinden alan cihazda 4GB / 6 GB RAM ve 64GB / 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Akıllı telefonun depolama alanı MicroSD kart yardımı ile artırılabiliyor. Cihazın damla şeklindeki çentiğinin içerisinde bir adet 13 MP çözünürlüğünde kamera sensörü bulunuyor. Arka tarafta ise toplamda iki adet kamera sensörü yer alıyor. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 16MP ana ve 5MP portre fotoğraflar için derinlik sensörü. 3.950 mAh bataryadan beslenen Casper Via A4, USB-C konnektörü ile geliyor.

TCL Plex

TCL Plex, 6,53 inç, IPS LCD ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 675 işlemcisininden alan akıllı telefonda 6GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Akıllı telefonun depolama alanı MicroSD kart yardımı ile 256 GB'a kadar artırılabilyor. TCL Plex'in arka tarafında toplamda üç adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri: 48 MP f/1,8 geniş açılı lens, 16 MP f/2,4 ultra geniş açılı lens, 2 MP f/1,8 lens. Cihazın ön tarafında ön tarafında ise 24 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. 3.820 mAh bataryadan beslenen TCL Plex, 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine sahip.

Redmi Note 8

6,3 inç boyutundaki ekrana sahip olan Redmi Note 8, Full HD+ çözünürlüğe ve IPS LCD panele sahip. Gorilla Glass 5 ile korunan bu ekranın damla çentikli bir yapıya sahip olduğunu da belirtelim. Damla çentiğin içerisinde ise 13 MP çözünürlüğünde f/2.0 ön kamera bulunuyor. Note 8'in arka kamera tarafında da oldukça iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Note 8 Pro'da olduğu gibi bu model de dörtlü arka kameraya sahip. 48 MP ana kamera; 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü ile destekleniyor. Gücünü Snapdragon 665 işlemciden alan modelin 4 / 6 GB RAM ve 64 / 128 GB depolama seçenekleri ile desteklendiğini, AnTuTu v8 testinde 171,000 puan aldığını söyleyelim.

Huawei Y9 Prime 2019

6,59 inç FullView ekranında 2340 x 1080 Full HD çözünürlük sunan Huawei Y9 Prime 2019, 16MP pop-up kamerayla birlikte gelmekte. Gücünü Kirin 710F yonga setinden alan Huawei Y9 Prime 2019, 4GB RAM'e ve 64GB dahili depolama alanına sahip. Cihazın arka tarafında üç adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 16MP ana, 8MP geniş açı ve 2MP derinlik sensörü. Y9 Prime 2019'da 4.000 mAh batarya bulunmakta. Bu batarya USB Type-C ile şarj olmakta.

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8 Pro 6.53 inçlik 2340x1080 çözünürlüğünde IPS LCD ekrana sahip. Gücünü Helio G90T yonga setinden alan cihazda 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Redmi Note 8 Pro'nun arka tarafında toplamda 4 adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 64 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi. Akıllı telefonun ön tarafında f/2.2 diyafram açıklığına sahip 20 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. 4.500 mAh bataryaya sahip olan Redmi Note 8 Pro 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.

Xiaomi Redmi Note 9S

6.67 inç delikli IPS LCD ekrana sahip olan Xiaomi Redmi Note 9S aynı zamanda Snapdragon 720G işlemcisine sahip. 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızaya sahip olan yeni akıllı telefonun hafızası microSD kart desteği ile arttırılabiliyor. Xiaomi Redmi Note 9S, 18W hızlı şarj desteği ile geliyor. Telefonda 5020 mAh batarya bulunuyor. 4’lü arka kamera ve bir adet selfie kamerasına sahip olan Redmi Note 9S’nin kamera özellikleri de oldukça etkileyici.

Oppo A9 2020

Oppo A9 2020, 6.5 inçlik HD+ çözünürlük sunan ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 665 yonga setinden alan akıllı telefonda 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Cihazın dahili depolama alanı MicroSD kart yardımı ile 256 GB'a kadar artırılabilmekte. Oppo A9 2020'nin arka tarafında toplamda dört adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 48 MP f/1.8 diyafram açıklığında ana kamera, 8 MP f/2.5 diyafram açıklığında ultra geniş açılı kamera, 2 MP f/2.4 diyafram açıklığında kamera ve son olarak 2 MP f/2.4 diyafram açıklığında kamera. Akıllı telefonun ön tarafında bir adet yapay zeka destekli 16 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. 5.000 mAh bataryadan beslenen Oppo A9 2020, Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.0.1 ile kutudan çıkmakta.

Honor 9X

6.59 inçlik LTPS IPS LCD ekrana sahip olan Honor 9X, gücünü HiSilicon Kirin 710F işlemciden alıyor. 4 GB RAM'e sahip olan akıllı telefonda 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Honor 9X'in arka tarafında toplamda üç adet kamera sensörü bulunuyor. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 48 MP ana + 8 MP geniş açı + 2 MP derinlik sensörü. Akıllı telefonun ön tarafında bir adet 16 megapiksellik açılıp kapanabilen pop-up kamera sensörü yer alıyor.

Realme 5 Pro

Realme 5 Pro, 6.3 inçlik 1080 x 2340 çözünürlük sunan damla çentikli ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 712 yonga setinden alan Realme 5 Pro, 4 GB RAM'e ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Akıllı telefonun arka tarafında toplamda dört adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 48MP ana, 8MP geniş açı, 2MP porte fotoğraflar için derinlik sensörü ve 2MP makro lens. Cihazın ön tarafında ise 16 MP'lik kamera sensörü bulunmakta.