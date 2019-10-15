Redmi Note 8 Türkiye Fiyatı Açıklandı

Xiaomi, Redmi Note 8 modelinin Türkiye satış fiyatını resmi olarak duyurdu. Yeni modelin fiyatı ve detayları haberimizde!

Redmi Note 8 Teknik Özellikleri

6,3 inç boyutundaki ekrana sahip olan Redmi Note 8, Full HD+ çözünürlüğe ve IPS LCD panele sahip. Gorilla Glass 5 ile korunan bu ekranın damla çentikli bir yapıya sahip olduğunu da belirtelim. Damla çentiğin içerisinde ise 13 MP çözünürlüğünde f/2.0 ön kamera bulunuyor.

Note 8'in arka kamera tarafında da oldukça iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Note 8 Pro'da olduğu gibi bu model de dörtlü arka kameraya sahip. 48 MP ana kamera; 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü ile destekleniyor.

Gücünü Snapdragon 665 işlemciden alan modelin 4 / 6 GB RAM ve 64 / 128 GB depolama seçenekleri ile desteklendiğini, AnTuTu v8 testinde 171,000 puan aldığını söyleyelim.

4,000 mAh kapasitesinde bataryaya sahip olan Note 8, 18W şarj desteğine sahip. Su sıçramalarına karşı dayanıklı olan model, Android Pie ile kutudan çıkıyor.

Redmi Note 8 Fiyatı

Redmi Note 8 modelinin ülkemiz için açıklanan resmi satış fiyatları şu şekilde:

4 GB RAM ve 64 GB depolama için 1,999 TL

4 GB RAM ve 128 GB depolama için 2,199 TL

Yeni modeli ülkemizdeki perakende mağazalarında, operatör ve çevrimiçi satış kanallarında bulabilirsiniz. Redmi Note 8 Pro modelinin açıklanan resmi fiyatlarına göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.