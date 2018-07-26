Asphalt 9: Legends ile YANLADIK!

Uzun zamandır deneme sürecinde olan Asphalt 9: Legends sonunda çıkış yaptı. Gameloft'un sevilen araba yarışı oyunu Asphalt 8: Airborne'un devamı niteliğini taşıyan oyun android, ios ve windows 10 platformalarında 26 Temmuz itibariyle indirilebilir durumda. Biz de hemen Asphalt 9 indirdik ve videosunu çektik. Videoda özellikle yeni Touchdrive özelliğini anlatmaya çalıştık. Bu özellik ile oyunun kontrolleri arcade konseptine bir adım daha yaklaşmayı başarıyor. Gameloft, Asphalt serisini her zaman mobildeki arcade yarış oyunları arasında zirveye oturtmayı başardı. Asphlat 9: Legends ile bu başarı yenilenecek gibi gözüküyor. Şu anda android cihazların bir kısmı ile uyumsuz olsa da zamanla bu sorun da çözülecektir. Asphalt 9: Legends eğer telefonunuz destekliyorsa vakit kaybetmeden indirip denemeniz gereken bir oyun olmuş.