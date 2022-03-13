Asphalt 9 APK, mobilde en çok oynanan yarış oyunu serisi! Asphalt 9: Legends Android oyununda sadece efsaneler yarışıyor.

Erkan Calp - 3 AY ÖNCE GÜNCELLENDİ

Asphalt 9 APK, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz en iyi arcade araba yarışı oyunu. Grafik ve oynanışta uzun noktaya gelinen yeni Asphalt oyununda dünyanın en prestijli 50 arabası ile kariyer ve çok oyunculu yarışlara katılıyorsunuz. Sadece efsanelerin katıldığı zorlu yarışlara gireceksiniz, hazırlanın!

Asphalt 9 APK Oyun İndir

Mobil platformda en çok indirilip oynanan araba yarışı oyunu Asphalt’ın geliştiricisi Gameloft’tan beklediğimiz oyun nihayet geldi. Asphalt 8: Airborne sonrası farklı stil yarış oyunlarıyla karşımıza çıkan popüler geliştirici nihayet özlem duyduğumuz, beklediğimiz asıl Asphalt oyununu çıkardı. Asphalt 9: Legends, tam adı gibi efsane bir araba yarışı oyunu olmuş. Özenle tasarlanmış detaylı gerçek arabalar ve pistler, HDR teknikleri, muhteşem görsel efektlerle birleşince aşırı gerçekçi bir arcade yarış oyunu ortaya çıkmış.

Ferrari, Porsche, Lamborghini, W Motors gibi ünlü üreticilerin gerçek hiper arabalarıyla yer çekimine meydan okumaya zorlayan şaşırtıcı güzellikte, detaylarla dolu 70 pistte yarışlara giriyorsunuz. Kariyer modunda 60 sezon boyunca tamamlanmanız gereken 800 yarış sizi beklerken, multiplayer modda 8 oyuncuya kadar gerçek zamanlı yarışma keyfini sürüyorsunuz. Yarış demişken, yeni Asphalt oyununda kontroller de elden geçirilmiş. Oyuncuların yarışa odaklanmaları için yönlendirmeyi kolaylaştıran yeni kontrol şeması yerleştirilmiş. “Ben profesyonel yarışçıyım” diyenler için de manuel kontroller mevcut.

Üst düzey hiper arabaları özelleştirin: 70’in üzerinde dünyanın A marka yüksek hızlı motorlu araçları! Her araç dünyanın en ünlü otomobil markaları ve üreticileri arasından seçilmiş ve kişiselleştirilebilir estetiğe sahip. Arabanızı seçin, gövde boyası, jantları ve tekerlekleri özelleştirin ya da dünyanın her yerinde yarışmak için farklı görünümlü gövde parçaları uygulayın.

Otomatik ve manuel yarış kontrolleri: Becerilerinizi geliştirin ve hassas manuelle sokaklarda bir profesyonel gibi yarışın. Gezinmeyi tercih edenlere, TouchDrive, karar ve zamanlamaya odaklanmanızı sağlamak adına arabanın kontrolünü kolaylaştıran bir sürüş kontrol sistemi. Bu özellik, ortam, oyun müziği ve ses efektlerine odaklanmanızı sağlamak adına mükemmeldir.

Etkinlikler ve Kariyer modu: 60’tan fazla sezon ve 900 etkinlik ile Kariyer modunda gerçek sokak yarışı yolculuğuna çıkın. Asphalt 9’un Etkinlikler bölümünde her zaman deneyimlenecek ödüllendirici yeni mücadeleler vardır. Asphalt’ta yarışçılar arasında rekabet etmek için sınırlı süreli etkinlikleri oynayın veya hikaye odaklı senaryolarda yer alın.

Yarış hissi: Asphalt 9’un saf arcade oynanışı gerçekçi yarış hissiyle bir araya gelir. Yansıma ve parçacık efektleri, HDR işleme, gerçekçi ses efektleri ve ünlü müzik sanatçılarından oyun müziği ile iç çekme garantisi verir.

Çok oyunculu mod ve yarış kulübü: Online çok oyunculu mod, arabanızı gerçek sokak yarışı aksiyonuna götürür. Yoğun yarış oyununda dünyanın her yerinden 7 rakip oyuncuya karşı yarışın. Kulübünüz için ekstra puan kazanmak için sürün, drift yapın ve akrobatik hareketler yapın. Kulüp özelliğiyle kendi online yarışçı arkadaş topluluğunuzu kurun. Birlikte oynayın, farklı yerlerde yarışın ve çok oyunculu kulüp liderlik tablosunda yükselirken ödüllerin kilidini açın.