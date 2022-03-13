Asphalt 9: Legends
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 86,266
- DOSYA BOYUTU 1884.16 MB
- Üretici Gameloft
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Efsane yarışçılara meydan okuyun!
Asphalt 9: Legends, Windows 10 PC için ücretsiz indirilebilir arcade araba yarışı oyunları arasında en iyisi diyebilirim. Gameloft’un Android, iOS sonrasında Windows platformuna çıkardığı yeni araba yarışı oyunu Asphalt 9: Legends’da efsane yarışçılar bir araya geliyor. Dünyanın en iyi yarışan sokak yarışçılarına meydan okuyun!
Birbirinden farklı yarışlara dahil olabileceğimiz oyun içerisinde, birbirinden farklı çok sayıda araç modeli de bulunuyor. Oyuncular bu araçlar arasından dilediklerini seçebilir ve farklı pistlerde sürebilirler. Sürükleyici yapısı ile adrenalin tutkunlarına eşsiz yarışlar sunacak olan oyun, çaprıcı grafikler ile keyifli anlar sunuyor. Sokak yarışlarını farklı bir boyuta geçiren Asphalt 9: Legends geniş oyuncu kitlesine ulaşmaya devam ediyor.
Gameloft’un tüm platformlarda en çok indirilen araba yarışı oyunu Asphalt’ın 9. oyunu Asphalt 9: Legends Türkçe adıyla Efsaneler adıyla karşımıza çıkıyor. Mobilin ardından PC platformunda bizleri karşılayan araba yarışında hiçbir oyunda bulunmayan Ferrari, Porsche, Lamborghini, W Motors gibi popüler üreticilerin 50’den fazla sanat eseri sizi bekliyor. Araba modellemeleri her zaman olduğu gibi göz alıyor. Rüyaları süsleyen hiper otomobillerden birini seçip hız kesmeden yarışlara başlıyorsunuz. İster gerçek yarışçılara karşı ister en az gerçek bir oyuncu kadar iyi yarışan etkili yapay zekaya karşı kapışıyorsunuz. 60’dan fazla sezon ve 800’ün üzerinde yarış içeren Kariyer modunun yanında farklı liglerde 1 ile 8 oyuncuya karşı gerçek zamanlı yarışlara katıldığınız Dünya serisi çok oyunculu modu da oynamanızı isterim.
Direksiyon hakimiyetini kolaylaştıran, eğlence, hıza odaklanmanızı sağlayan yenilikçi sürüş kontrol sistemi TouchDrive, topluluk yarışları olarak özetleyebileceğim Kulüp özelliği ve oynadıkça keşfedeceğiniz birçok yenilikle birlikte gelen Asphalt 9: Legends, HDR desteği de sunuyor.
Asphalt 9 APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 18,155
- Üretici Gameloft
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Asphalt 9 APK, mobilde en çok oynanan yarış oyunu serisi! Asphalt 9: Legends Android oyununda sadece efsaneler yarışıyor.
Asphalt 9 APK, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz en iyi arcade araba yarışı oyunu. Grafik ve oynanışta uzun noktaya gelinen yeni Asphalt oyununda dünyanın en prestijli 50 arabası ile kariyer ve çok oyunculu yarışlara katılıyorsunuz. Sadece efsanelerin katıldığı zorlu yarışlara gireceksiniz, hazırlanın!
Asphalt 9 APK Oyun İndir
Mobil platformda en çok indirilip oynanan araba yarışı oyunu Asphalt’ın geliştiricisi Gameloft’tan beklediğimiz oyun nihayet geldi. Asphalt 8: Airborne sonrası farklı stil yarış oyunlarıyla karşımıza çıkan popüler geliştirici nihayet özlem duyduğumuz, beklediğimiz asıl Asphalt oyununu çıkardı. Asphalt 9: Legends, tam adı gibi efsane bir araba yarışı oyunu olmuş. Özenle tasarlanmış detaylı gerçek arabalar ve pistler, HDR teknikleri, muhteşem görsel efektlerle birleşince aşırı gerçekçi bir arcade yarış oyunu ortaya çıkmış.
Ferrari, Porsche, Lamborghini, W Motors gibi ünlü üreticilerin gerçek hiper arabalarıyla yer çekimine meydan okumaya zorlayan şaşırtıcı güzellikte, detaylarla dolu 70 pistte yarışlara giriyorsunuz. Kariyer modunda 60 sezon boyunca tamamlanmanız gereken 800 yarış sizi beklerken, multiplayer modda 8 oyuncuya kadar gerçek zamanlı yarışma keyfini sürüyorsunuz. Yarış demişken, yeni Asphalt oyununda kontroller de elden geçirilmiş. Oyuncuların yarışa odaklanmaları için yönlendirmeyi kolaylaştıran yeni kontrol şeması yerleştirilmiş. “Ben profesyonel yarışçıyım” diyenler için de manuel kontroller mevcut.
Üst düzey hiper arabaları özelleştirin: 70’in üzerinde dünyanın A marka yüksek hızlı motorlu araçları! Her araç dünyanın en ünlü otomobil markaları ve üreticileri arasından seçilmiş ve kişiselleştirilebilir estetiğe sahip. Arabanızı seçin, gövde boyası, jantları ve tekerlekleri özelleştirin ya da dünyanın her yerinde yarışmak için farklı görünümlü gövde parçaları uygulayın.
Otomatik ve manuel yarış kontrolleri: Becerilerinizi geliştirin ve hassas manuelle sokaklarda bir profesyonel gibi yarışın. Gezinmeyi tercih edenlere, TouchDrive, karar ve zamanlamaya odaklanmanızı sağlamak adına arabanın kontrolünü kolaylaştıran bir sürüş kontrol sistemi. Bu özellik, ortam, oyun müziği ve ses efektlerine odaklanmanızı sağlamak adına mükemmeldir.
Etkinlikler ve Kariyer modu: 60’tan fazla sezon ve 900 etkinlik ile Kariyer modunda gerçek sokak yarışı yolculuğuna çıkın. Asphalt 9’un Etkinlikler bölümünde her zaman deneyimlenecek ödüllendirici yeni mücadeleler vardır. Asphalt’ta yarışçılar arasında rekabet etmek için sınırlı süreli etkinlikleri oynayın veya hikaye odaklı senaryolarda yer alın.
Yarış hissi: Asphalt 9’un saf arcade oynanışı gerçekçi yarış hissiyle bir araya gelir. Yansıma ve parçacık efektleri, HDR işleme, gerçekçi ses efektleri ve ünlü müzik sanatçılarından oyun müziği ile iç çekme garantisi verir.
Çok oyunculu mod ve yarış kulübü: Online çok oyunculu mod, arabanızı gerçek sokak yarışı aksiyonuna götürür. Yoğun yarış oyununda dünyanın her yerinden 7 rakip oyuncuya karşı yarışın. Kulübünüz için ekstra puan kazanmak için sürün, drift yapın ve akrobatik hareketler yapın. Kulüp özelliğiyle kendi online yarışçı arkadaş topluluğunuzu kurun. Birlikte oynayın, farklı yerlerde yarışın ve çok oyunculu kulüp liderlik tablosunda yükselirken ödüllerin kilidini açın.
Asphalt 9: Legends
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,631
- DOSYA BOYUTU 2048.00 MB
- Üretici Gameloft
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Asphalt 9: Legends yarış oyununda sadece efsaneler yarışıyor!
Asphalt 9: Legends, Gameloft’un ilk önce iOS platformuna çıkardığı yeni araba yarışı oyunu. iPhone ve iPad’de oynanabilen AAA kalitesinde ücretsiz araba yarışı oyunu arıyorsanız, serinin yeni oyununa kesinlikle katılmalısınız. Dünyanın en prestijli 50 arabası arasından seçiminizi yapıp online yarışlara katılıyorsunuz. Sadece efsanelerin bir araya geldiği yepyeni bir yarış oyunu: Asphalt 9: Efsaneler.
Gameloft’un arcade araba yarışı oyunu Asphalt geri döndü! Asphalt Overdrive, Asphalt Street Storm Racing, Asphalt Xtreme gibi seriden biraz kopuk kalan yarış oyunlarından sonra asıl Asphalt oyunu ile tanıştık. Asphalt 9: Legends adıyla yayınlanan oyun, ücretsiz olarak indirilmeye açıldı ve Türkçe dil desteğiyle geliyor. Her zaman olduğu gibi cihazların güçlerini ortaya çıkaran mükemmel ötesi bir yarış oyunu bizlerle. Grafikler efsane, lisanslı egzotik arabalar ve yarıştığınız pistler modelleme harikası, online ve kariyer modları uzun süre ekran başına kilitleyecek kalitede… Her yönüyle mobil platformdaki en iyi arcade yarış oyunu olan Asphalt 9: Legends ile birlikte ilk kez gördüğümüz seçenekler de var. Araba düzenleyici çok daha detaylı hazırlanmış. Aracınızın rengini ve materyallerini tam istediğiniz gibi belirleyebiliyorsunuz. Ayrıca jant, firen balatasının rengini seçip karbon parçalar ekleyebiliyorsunuz. Asphalt serisinde ilk kez kulüp kurup diğer yarışçılarla iş birliği yaparak kilometre taşı ödüllerinin kilidini açabiliyorsunuz.
Kariyer modunda 60 sezon boyunca 800 yarış, çok oyunculu modda (World Series Multiplayer) farklı ligden 8 oyuncuya karşı gerçek zamanlı yarışma sunan Asphalt 9: Legends, oyuncuların yarışa odaklanmalarını sağlamak için yönlendirmeyi kolaylaştıran yeni kontrol sistemiyle geliyor. Dilerseniz manuel kontrollere (eğme ve dokunmaya dayalı kontrol) geçerek profesyonel Asphalt yarışçısı gibi yarışabilirsiniz.
Asphalt 9: Legends
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 489
- DOSYA BOYUTU 2560.00 MB
- Üretici Gameloft
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Asphalt 9: Legends İndir: Mac için en iyi ücretsiz araba yarışı oyunu
Asphalt 9: Legends, Windows, Mac, iOS, Android, tüm cihazlarda oynanabilen oldukça popüler bir araba yarışı oyunu. Ferrari, Porsche, Lamborghini ve W Motors gibi ünlü üreticilerin gerçek hiper otomobilleriyla dünya çapında muhteşem mekanlarda yarışıyorsunuz.
Apple başta olmak üzere birçok markadan ödül kazanan araba yarış oyununda gerçeğini aratmayan 60’dan fazla araba bulunuyor. Araba düzenleyiciden arabanızın rengini ve materyalleri seçiyor, jant ile fren kaliperlerinin renklerini seçerek ve hatta karbon parçalar ekleyerek aracınızı tamamen kişiselleştirebiliyorsunuz. 80 pist gerçek dünyadan birebir. Amerika’nın kırlarında devasa kasırgaların kıyısında, Himalayalar’da heyelanlarda, Karayip’lerde kum sahillerinde yer çekimine karşı koymaya zorlayan yarışlara katılıyorsunuz. İster tek oyunculu Kariyer modunda maceraya atılın, ister 900’den fazla etkinliğe katılın.
Asphalt 9: Legends Özellikleri
- Arcade yarışının heyecanını hissedin
- En prestijli arabaları toplayın
- 8 oyuncuyla gerçek zamanlı kapışın
- Kendi kulübünüzü oluşturun ve dünyaya karşı yarışın
- Akıllı veya profesyonel kontroller arasından seçim yapın
- Muhteşem mekanlarda aracınızı sürün