Asus VivoBook İnceleme - Muhteşem Ekran Kasa Oranı!

Asus VivoBook (X512U) inceleme videosunda Asus'un tasarımıyla bambaşka bir deneyim sunan modelini yakından inceliyoruz. Videoda Asus VivoBook ısınma testleri, performans testleri, ssd testleri ve oyun testleri gibi birçok testin sonuçları sizi bekliyor.

ASUS VivoBook X512U Özellikleri: