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Asus VivoBook İnceleme - Muhteşem Ekran Kasa Oranı!

Erkan Calp
Erkan Calp - | inceleme
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Asus VivoBook (X512U) inceleme videosunda Asus'un tasarımıyla bambaşka bir deneyim sunan modelini yakından inceliyoruz. Videoda Asus VivoBook ısınma testleri, performans testleri, ssd testleri ve oyun testleri gibi birçok testin sonuçları sizi bekliyor.

ASUS VivoBook X512U Özellikleri:

  • İşlemci: Intel Core i5-8250U CPU 1.60GHz 1.80 GHz
  • İşletim Sistemi: Windows 10 Home
  • Bellek: 8GB DDR4
  • Ekran Kartı: Nvidia MX130
  • Ekran: 15.6 inç 1366x768 çözünürlük (%88 ekran kasa oranı, 5.7mm incelik)
  • Depolama: 256GB SSD
  • Portlar: 1x microSD kart okuyucu, kulaklık girişi, 1xUSB-C, HDMI, 3xUSB 3.0
  • Fiyat: 5000 TL ~

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