Asus Zenfone 5Z inceleme

Bu videomuzda Merak edilen Asus Zenfone 5z akıllı telefonu yakından inceliyoruz.

Asus zenfone 5z neredeyse bir senelik bir telefon ve fiyatı 3200 tl civarlarında. Cihazın dış görüntüsüne baktığımızda çentikli ekran tasarımını görebiliyoruz ama bu çentik tasarımı piyasadaki çentiklere göre daha küçük durumda. Telefonun işletim sistemi android 8 olarak belirlenmiş ve güncelleme hakkında cihazın güncellemeyi hala almadığını belirtmemde fayda var. Fakat her an gelebilir. İşlemci olarak oldukça güçlü olan snapdragon 845 ile gelen zenfone 5z’de 6GB ram bulunuyor. Zenfone 5Z’nin yenilenmiş ekranında çok önemli yenilikler mevcut. 6.2 inçlik ıps lcd bir ekrana sahip, %83.6’lük oldukça güzel bir ekran kasa oranına sahip olan cihazın ekran çözünürlüğü full hd+ olarak belirlenmiş durumda ve ekrandaki piksel yoğunluğu ise 402 ppi. Ekran kalitesi çok canlı ve görüntüler oldukça kaliteli.

Arka kameralara baktığımızda 12+8 MP iki adet kamera mevcut. Kameralar sırasıyla f1.8 ve f2.0 diyafram aralığına sahip. Dual led flaş mevcut olan telefonda baya iyi çekimler yapabiliyorsunuz. Ön kamera ise tek başına güzel işlere imza atıyor. 8 MP çözünürlüğe sahip bu kamera aynı zamanda yine yapay zeka ile desteklenmiş durumda. Video kaydında ise telefon maksimum 4k 60 fps kayıt yapabiliyor.



Son değerlendirmemizde Asus Zenfone 5Z son aylarda alıp başını giden akıllı telefon fiyatlarına karşı dimdik ayakta duran bir fiyatla geliyor. Cihaz genel ihtiyaçların tamamını karşılıyor ve fiyatıyla çok güzel bir deneyim sunuyor. özellikle cihazın malzeme kalitesi, kameralara verilen önem ve genel kalite fazlasıyla yerinde. Performans tarafına baktığımızda ise geekbench skorları ortalama düzeyde.

Hepinizin merak ettiği oyun performansında ise snapdragon 845 ile cihaz resmen şov yapıyor. Hazır oyundan bahsetmişken telefonun 3300 mah oldukça yeterli bir bataryaya sahip olduğunuda belirteyim. bataryayayla yoğun kullanımda bir günü çıkartmanız çok mümkün değil.cihaz şarj olurken usb c kullanıyor, çok çok başarılı bir şarj ömrüne sahip olmasa da bir günü çıkarıyor diyebilirim.

Asus Zenfone 5Z Teknik Özellikleri

Ekran: 6.2 inç, yüzde 90 ekran kasa oranı, IPS, 19:9 FHD+

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4×2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver)

Grafik İşlemcisi: Adreno 630

RAM: 6 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 12 MP + 8 MP Sony IMX 363, 4 yönlü optik sabitleme, HDR, 2160p 60 fps

Ön Kamera: 8 MP, f/2.0

Pil: 3300 mAh

Asus Zenfone 5Z Fiyatı

Asus Zenfone 5Z Türkiye'de 3200 TL gibi bir fiyat etiketinden satılıyor.