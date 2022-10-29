Bit Pazarını Gezdik: 80 TL'ye 3 TB Hard Disk!

Bit pazarında hangi ürünlerin yer aldığını merak eden kişiler için bir video hazırladık. Hazırladığımız videoda Kadıköy bit pazarında nelerin olduğunu ve bazı ürünlerin ne kadar fiyat karşılığında satıldığını yanıtladık.

İstanbul'un Kadiköy ilçesinde cuma günleri kurulan bit pazarını gezdik. Pazar, çok erken saatlerde başladığı için sabah saat 4 civarında uyanıp yola çıktık. Sabah 5.20 gibi vardığımız bit pazarını gezmeye başlamadan önce bir eldiven takmayı tercih ettik çünkü pazarda yer alan ürünler kirli olabiliyor.

Bit Pazarında Neler Var?

Bit pazarında kıyafetler, hard diskler, oyuncaklar, saatler, televizyon kumandaları, web kameraları, saç kurutma makineleri, ütüler, hoparlörler, hesap makineleri, akıllı telefon kılıfları, drone'lar, gamepad'ler ve mouse'lar dahil olmak üzere daha pek çok ürün bulunuyor.

Pazarda yer alan bazı ürünlerin çalışmama ihtimali de mevcut. Videoda biz, 80 TL karşılığında 3 TB kapasiteye sahip bir hard disk satın aldık. Daha sonra ürünün çalışıp çalışmadığını test ettik. Peki, oldukça uygun fiyata satın aldığımız hard disk çalıştı mı? Bu sorunun yanıtını öğrenmek için hazırladığımız videoyu izleyebilirsiniz.

Bit pazarında yer alan ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca replika ne demek, replika telefon tehlikeli mi sorularını yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.