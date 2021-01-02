Bu Telefonlar Size Hediye! #3

Sizlere Realme 6i ve Xiaomi Redmi Note 7 modeli iki adet akıllı telefonu hediye ediyoruz. Tamindir Bey hediyeleri nasıl kazanacağınızı videoda anlatmakta. Yapmanız gerekenler oldukça basit. Sizler de hediyelerden birine sahip olmak için videomuzu izleyebilir ve yapmanız gerekenleri öğrenebilirsiniz.

Akıllı Telefon Hediye Ediyoruz!

Realme 6i akıllı telefonu YouTube kanalımızın Katıl bölümüne katılarak kazanabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 7 modelini ise Instagram sayfamızda yapmış olduğumuz yarışmaya katılarak kazanabilirsiniz.

Hemen aşağıdan Instagram'da paylaştığımız gönderiye bakabilir ve yapmanız gerekenleri öğrenebilirsiniz.

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Realme 6i Özellikleri

6.5 inçlik ekran ile gelen Realme 6i, gücünü MediaTek Helio G80 yonga setinden alıyor. Cihazda 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Akıllı telefonun arka tarafında dört adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 48 Megapiksel f/1.8 ana kamera + 8 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı kamera + 2 Megapiksel makro kamera + 2 Megapiksel f/2.4 derinlik algılayıcı. Realme 6i'nin ön tarafında ise 16 MP çözünürlüğünde kamera sensörü bulunuyor. 5.000 mAh bataryaya sahip olan akıllı telefon 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.

Xiaomi Redmi Note 7 Özellikleri

6.3 inç ekrana sahip olan Note 7, Snapdragon 660 yonga setinden güç almakta. Cihazda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Akıllı telefon 4.000 mAh bataryadan güç almakta. 48 MP + 5 MP arka kamera cihazda yer alırken, ön tarafta da 13 MP kamera bulunuyor.