Asgari Ücret ile Alınabilecek Akıllı Telefonlar - 2022

2022 yılına girmemizle birlikte ülkemizde uygulanmakta olan asgari ücret seviyesi değişiklik gösterdi. Peki 2022 yılında asgari ücret ile alınabilecek akıllı telefonlar neler? Sizler için hazırladığımız bu listemizde asgari ücretle alınabilecek akıllı telefon modellerini bir araya getirdik.

Asgari Ücret ile Alınabilecek Akıllı Telefonlar Neler?

Samsung Galaxy M32 (128 GB)

Xiaomi Redmi Note 10S (6 GB / 128 GB)

Oppo Reno 5 Lite (128 GB)

Poco X3 Pro (128 GB)

Huawei P Smart 2021 (128 GB)

Oneplus Nord N10 5G (128 GB)

2021 yılının son haftalarında yapılan resmi açıklamalarla birlikte bu sene uygulanacak olan net asgari ücret 4.253 TL olarak belirlendi. Biz de bu listemizde, ilgili fiyat aralığına yakın akıllı telefonları sizler için derledik.

Ufak bir hatırlatma olarak seçtiğimiz modellerin güncel fiyatları ağırlıklı olarak asgari ücretin altındaki fiyat seviyelerinde olacak. Yine de bazı modeller bir tık daha yukarıda ya da bir tık daha aşağıda olabilir. Ayrıca fiyatlar dönemsel olarak değişebileceği için, güncel fiyatları ayrıca kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

1- Samsung Galaxy M32 (128 GB)

Ekran Boyutu: 6.4 inç

6.4 inç Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED İşlemci: MediaTek Helio G80

MediaTek Helio G80 Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 25W

25W Fiyat: 3.700 TL

Galaxy M serisi genellikle güçlü bataryaları ile yakından tanınıyor. Nitekim bu modelde de 5.000 mAh seviyesinde bir batarya yer alıyor ve bu batarya 25W hızlı şarj desteğine sahip olması ile dikkat çekiyor.

Diğer teknik ayrıntılara göz attığımızda 6.4 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe sahip Super AMOLED bir ekran görüyoruz. Cihaz MediaTek Helio G80 yonga setinden destek alırken, 6 GB RAM ve 128 GB depolama birimi ile destekleniyor.

Bu fiyat skalasında yaygınlaşan dörtlü arka kamera kurulumu ile gelen modelde 64 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor. Ayrıca ön tarafta 20 MP çözünürlüğünde bir ön kamera görüyoruz.

2- Xiaomi Redmi Note 10S (6 GB / 128 GB)

Ekran Boyutu: 6.43 inç

6.43 inç Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: MediaTek Helio G95

MediaTek Helio G95 Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W Fiyat: 4.300 TL

Tam olarak asgari ücret seviyesinde konumlanan Xiaomi Redmi Note 10S, 6.43 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekran ile kutudan çıkıyor.

MediaTek Helio G95 ile gelen modelde, 6 GB RAM ve 128 GB depolama birimi yer alıyor. Unutmayın ki modelin farklı bellek ve depolama varyantları da bulunuyor. Satın alım sırasında hangi varyantı aldığınızı incelemenizi tavsiye ederiz.

64 MP çözünürlüğünde ana kameraya sahip olan model, toplamda dörtlü arka kamera kurulumu sunuyor. Önde ise 13 MP çözünürlüğünde bir kurulum bulunuyor.

5.000 mAh kapasitesindeki batarya ile kullanıcılara uzun bir kullanım süresi vaat eden model, şarjınızın aniden bitmesi riskine karşılık olarak 33W hızlı şarj desteği sunuyor.

3- Oppo Reno 5 Lite (128 GB)

Ekran Boyutu: 6.43 inç

6.43 inç Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: MediaTek Helio P95

MediaTek Helio P95 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 4.310 mAh

4.310 mAh Hızlı Şarj: 30W

30W Fiyat: 4.500 TL

Oppo Reno 5 Lite, MediaTek Helio P95 yonga seti ile kutudan çıkıyor ve bu işlemci 8 GB RAM ile destekleniyor. Kullanıcılar listedeki diğer pek çok model gibi 128 GB depolama birimine sahip oluyor.

6.43 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekran ile gelen Reno 5 Lite, arka tarafta dörtlü kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera görüyoruz.

4- Poco X3 Pro (128 GB)

Ekran Boyutu: 6.67 inç

6.67 inç Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD İşlemci: Snapdragon 860

Snapdragon 860 Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya: 5.160 mAh

5.160 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W Fiyat: 5.000 TL

Listedeki en iddialı modellerden birisi olan Poco X3 Pro, daha büyük ekran isteyenlere hitap ediyor. Modelde 6.67 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde IPS LCD ekran yer alıyor. Açıkçası burada AMOLED panel görmek isterdik.

Yine de Snapdragon 860 işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama birimi ile performansta iddialı bir duruş sergiliyor. Ayrıca 5.160 mAh kapasitesinde bataryası, 33W hızlı şarjı destekliyor.

Arka tarafta dörtlü kamera kurulumu barındıran modelde 48 MP çözünürlüğünde ana kamera yer alıyor. Önde ise 20 MP çözünürlüğe sahip bir ön kamera bulunuyor.

Dikkat çeken bir diğer detay ise IP53 sertifikası olarak tanımlanabilir. Bu, toza karşı korumalı ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. IP Sertifikası Nedir? sorusunun yanıtına başka bir içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

5- Huawei P Smart 2021 (128 GB)

Ekran Boyutu: 6.67 inç

6.67 inç Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD İşlemci: Huawei Kirin 710A

Huawei Kirin 710A Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 22.5W

22.5W Fiyat: 3.500 TL

Listemizdeki uygun fiyatlı modellerden birisi olan Huawei P Smart 2021, bütçenizi aşmadan iyi bir akıllı telefon deneyimi elde edebilmenize imkan tanıyor.

6.67 inç boyutunda büyük ekran Full HD+ çözünürlüğe ve IPS LCD panele sahip. Cihazın performansı Huawei Kirin 710A tarafından sağlanıyor ve 4 GB RAM / 128 GB depolama ile destekleniyor.

Kamera tarafında 48 MP çözünürlüğünde ana kamera ve bunu destekleyen üç yardımcı sensör görüyoruz. Önde ise 8 MP çözünürlüğünde başka bir kamera bulunuyor.

5.000 mAh kapasitesindeki batarya ise 22.5W hızlı şarj desteğine sahip. P Smart 2021, tüm bu detayları ile 3.500 TL seviyesinden satın alınabiliyor.

6- Oneplus Nord N10 5G (128 GB)

Ekran Boyutu: 6.49 inç

6.49 inç Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD İşlemci: Snapdragon 690

Snapdragon 690 Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 4.300 mAh

4.300 mAh Hızlı Şarj: 30W

30W Fiyat: 3.900 TL

5G teknolojisine hazır olmak için bir servet ödemenize gerek yok! Oneplus Nord N10 5G, uygun bir fiyat seviyesinde 5G deneyimi sunmak için tasarlandı.

Modelde 6.49 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe sahip IPS LCD panel yer alıyor. Snapdragon 690 yonga setini kullanan akıllı telefon, 6 GB RAM ve 128 GB depolama birimi sunuyor.

Kamera tarafında da iddialı bir kurulum sunan (64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP) Nord N10 5G, 4.300 mAh kapasitesindeki bataryasını 30W hızlı şarj ile destekliyor.

Sonuç

Sizler için hazırladığımız bu listemizde güncel asgari ücret seviyesinde satın alabileceğiniz akıllı telefon modellerini bir araya getirdik. Peki sizin bu fiyat aralığındaki tercihiniz hangisinden yana? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.