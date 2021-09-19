En İyi Gaming Laptobu: Casper Excalibur 911 İnceleme

Casper Excalibur G911 inceleme videomuz içerisinde sizlere, Casper'ın yeni canavarını tanıtmaya çalıştık. Yerli markalar arasında son zamanlarda önemli bir çıkış yakalayan Casper, özellikle oyunculara yönelik ürünlerinin gamını genişletmeye başladı. Hem masaüstü hem de dizüstü segmentinde yeni ürünlerini duyuran şirket, özellikle dizüstü konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Yakın zaman önce piyasaya sürülen Casper Excalibur 911 modeli ise donanımın en üstünü sizlere getiriyor.

Piyasada kullanılabilecek en iyi işlemci, grafik kartı ve RAM teknolojilerini bünyesine dahil eden gaming laptobu, harika bir performans vaat ediyor. Hazırladığımız yeni videoda ise bu sistemin hem donanımsal hem de yazılımsal özelliklerine göz atmaya çalıştık. Özellikle Casper Excalibur G911 oyun performansı konusunda elimizden geldiğince detay vermeye çalıştık. Bunun yanı sıra Casper Excalibur G911 kullanıcı deneyimi konusunda da fikirlerimizi belirtmeden geçmedik. Böylece bilgisayarı almayı düşünen olursa, satın alma yapmadan tüm detayları görebilsin istedik.

Casper Excalibur G911, üst seviye bir cihaz olduğundan yanında bir oyuncu kulaklığı ve oyuncu mouse'u da geliyor. Videomuzda, cihazla birlikte gelen diğer ürünlerin performanslarına dair de küçük bilgilendirmeler yapmaya çalıştık.

Casper Excalibur 911 Özellikleri