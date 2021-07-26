Casper Excalibur G900 İnceleme Videosu

Casper Excalibur G900 inceleme videosu içeriğimizde, yeni oyuncu bilgisayarlarından birini ele aldık. Casper'ın en son modellerinden bir tanesi olan ve yüksek performans sunan G900, donanımı ile dikkatimizi çekmişti.

Casper'ın resmi internet sitesi üzerinden istediğiniz gibi kişiselleştirebildiğiniz gibi G900 modeli hakkında daha ayrıntılı bilgiler almak için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.

Oyuncu bilgisayarı olarak tasarlanmasına rağmen, güçlü donanımı ile tüm görevleri yerine getirebilecek bir model olan G900, her görevde en üst performans vaat ediyor. İçerisinde NVIDIA'nın en son ekran kartlarından birini barındıran cihaz, yine en yeni işlemcilerden birini tercih etmiş.

Soğutmaya yönelik tasarlanan tasarımı ile performans problemleri yaşatmayan G900, yeni model bir bilgisayar arayanlar için oldukça başarılı bir tercih olmuş. Yeni modelin tüm teknik özelliklerini ise hemen aşağıdan görebilirsiniz.

Casper Excalibur G900 Özellikleri