Monster ToolPar TD3 İnceleme - Vade Farksız 12 Taksit İmkanı Sunan Oyuncu Bilgisayarı

Monster, yeni nesil oyuncu bilgisayarı ToolPar TD3'ü tanıttı. Bir süredir laptop modellerine ek masaüstü PC modelleriyle karşımıza çıkan şirket, tüm bunlara ek olarak peşin fiyatına vade farksız 12 taksit gibi seçeneklerle dikkat çekiyor. Peki Monster ToolPar TD3, kullanıcılara neler sunuyor? Sizin için inceledik!

Monster ToolPar TD3 Özellikleri

Monster ToolPar TD3'ün işlemci tarafında AMD Ryzen 7 9700X karşımıza çıkıyor. 8 çekirdek ve 16 iş birimiyle çalışan işlemci, 3.8 GHz temel hızdan 5.5 GHz boost hızına ulaşabiliyor. Bu güçlü işlemci sayesinde gelecekte ekran kartı yükseltmesi yapmak isteyenler, sistem darboğazı yaşamadan upgrade yapabilecek.

Ekran kartı olarak 16GB VRAM'li Monster AMD Radeon RX 9060 XT kullanılıyor. Yüksek detay ayarlarında oyun oynamak için yeterli VRAM kapasitesine sahip olan kart, AMD'nin FSR teknolojisiyle kare hızlarını daha da artırabiliyor.

Sistem 16GB DDR5 RAM (5600MHz, CL30) ile geliyor. Günümüz oyunları için yeterli olan bu kapasite, dilerseniz 256GB'a kadar artırılabiliyor. Depolama tarafında 1TB NVMe SSD bulunuyor ve hızlı okuma-yazma performansıyla oyun yükleme sürelerini kısaltıyor.

Monster B850 Gaming WiFi anakart, WiFi 6E ve Bluetooth 5.3 desteği sunuyor. Kablosuz bağlantı sayesinde gamepad ve Bluetooth aksesuarlarınızı ek adaptör olmadan bağlayabilirsiniz.

Monster ToolPar TD3 Tasarımı

Monster ToolPar TD3'ün en dikkat çeken özelliklerinden biri cam panelli akvaryum tasarımı. Ön ve yan taraflarda birleşik cam panel, bilgisayarınızı sergilemek için ideal bir görünüm sağlıyor. Çift odalı kasa tasarımı, güç kaynağını ana bileşenlerden ayırarak hem düzenli görünüm hem daha iyi soğutma sunuyor.

Kasada 4 adet RGB fanlı soğutma sistemi var. Fanların kontrolünü kasa üzerindeki düğmeden veya Monster'ın özel yazılımından yapabilirsiniz. 650W güç kaynağı ve kule tipi hava soğutucu da sistemin standart donanımları arasında.

Full HD'de 60 FPS, 2K'da 30-35 FPS Performans

Test sonuçlarına göre Monster ToolPar TD3, Full HD (1080p) çözünürlükte ultra ayarlarda 45-60 FPS arası performans veriyor. Normal ayarlarda ise 60 FPS'in üzerinde oyun deneyimi elde ediliyor. 2K (1440p) çözünürlükte ise kare hızları 30-35 FPS seviyesinde seyrediyor.

Valorant ve CS2 gibi rekabetçi oyunlarda çok daha yüksek FPS değerleri elde edebilirsiniz. Sistem özellikle 1080p çözünürlükte kullanıldığında en verimli performansı sunuyor.

Monster, ToolPar TD3 için kapsamlı garanti paketi sunuyor:

4 yıl garanti (2+2 yıl ek garanti dahil)

Ömür boyu ücretsiz bakım hizmeti

15 gün koşulsuz iade hakkı

Tam sistem garantisi: Kendi yaptığınız RAM veya ekran kartı değişikliklerinde bile orijinal Monster parçaları garanti kapsamında kalıyor

Fiyat ve Satış Koşulları

Monster ToolPar TD3, peşin fiyatına vade farksız 12 taksit imkanıyla 67.999 TL'ye satılıyor. Sistem hem siyah hem beyaz renk seçenekleriyle sunuluyor. RAM, SSD ve soğutma sistemi gibi bileşenlerde özelleştirme yapma imkanı da mevcut.

Yüksek performanslı bir oyun bilgisayarı arayan ve bütçesini esnek şekilde yönetmek isteyen kullanıcılar için Monster ToolPar TD3 uygun fiyatlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.