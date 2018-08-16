Casper Via A3 Plus Kutu Açılımı - YERLİ BOMBA!
Casper VIA A3 Plus kutu açılışı videosunda Yerli Markamız Casper'ın yeni ve son teknoloji akıllı telefonunu kutusundan çıkarıyoruz. Casper VIA A3 Plus Yapay zekalı işlemcisi, Face ID ile yüz açma ve 6GB Ram özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Casper VIA A3 Plus Teknik Özellikleri
İşlemci: Helio P60 MT6771 Chipset 2.0 GHz Octa Core
Ağ GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
Grafik çekirdeği: Mail G72 MP3 700MHz
Ekran Ekran Boyutu / Display Size : 6.2” 1080 x 2246 FHD+ IPS Incell 19:9
Ekran: 2.5D Kavisli Ekran , Gorilla Glass
İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo GPS GPS / AGPS Kamera
Ön Kamera / Front camera : 16MP + Infrared Arka Kamera / Rear camera : 16+5MP Flash Desteği / Flash support : Arka ve Ön kamera(Ekran Flaşı)
Bağlantılar: Type C
Bluetooth : Bluetooth 4.2
Wi-Fi : WLAN 802.11a/b/g/n/ac
RAM : 6 GB
Dahili Hafıza: 64 GB
Arttırılabilir Hafıza: 256 GB
Batarya Batarya Kapasitesi: 3000mAh
Casper VIA A3 Plus Fiyatı
Casper VIA A3 Plus ülkemizde 2699 TL fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda.
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