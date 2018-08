Casper Via A3 Plus Kutu Açılımı - YERLİ BOMBA!

Casper VIA A3 Plus kutu açılışı videosunda Yerli Markamız Casper'ın yeni ve son teknoloji akıllı telefonunu kutusundan çıkarıyoruz. Casper VIA A3 Plus Yapay zekalı işlemcisi, Face ID ile yüz açma ve 6GB Ram özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Casper VIA A3 Plus Teknik Özellikleri





İşlemci: Helio P60 MT6771 Chipset 2.0 GHz Octa Core

Ağ GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz

Grafik çekirdeği: Mail G72 MP3 700MHz

Ekran Ekran Boyutu / Display Size : 6.2” 1080 x 2246 FHD+ IPS Incell 19:9

Ekran: 2.5D Kavisli Ekran , Gorilla Glass

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo GPS GPS / AGPS Kamera

Ön Kamera / Front camera : 16MP + Infrared Arka Kamera / Rear camera : 16+5MP Flash Desteği / Flash support : Arka ve Ön kamera(Ekran Flaşı)

Bağlantılar: Type C

Bluetooth : Bluetooth 4.2

Wi-Fi : WLAN 802.11a/b/g/n/ac

RAM : 6 GB

Dahili Hafıza: 64 GB

Arttırılabilir Hafıza: 256 GB

Batarya Batarya Kapasitesi: 3000mAh

Casper VIA A3 Plus Fiyatı

Casper VIA A3 Plus ülkemizde 2699 TL fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda.