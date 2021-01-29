Casper Via S30 İnceleme - Uzaktan Eğitim İçin İdeal!

Casper Via S30 inceleme videosunda cihazın tüm teknik detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hemen yukarıdan Casper Via S30 inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Casper Via S30 İnceleme Videosu

1920*1200 çözünürlükte ve 300NIT parlaklıktaki 10.1 inç geniş ekran ile gelen Via S30, 64 GB dahili hafızaya sahip. Ortalama 120 adet film veya 16 bin müzik dosyasını saklayabilirsiniz. Hatta 256 GB arttırılabilir hafıza ile saklama alanınızı dörde katlayabilirsiniz. Geniş depolama alanını destekleyen 4GB RAM gücüyle uygulamaları kullanım hızınız da artacak, LPDDR4 teknolojisi ile enerji tasarrufu yapabileceksiniz.

7400 mAh bataryaya sahip olan cihaz tasarımı ile dikkat çekiyor. 5 MP arka kamera fotoğraflar çekmenize yardımcı olurken, 2 MP ön kamera da görüntülü toplantılara katılmanıza yardım etmekte. Arka kameranın flash özelliği de bulunuyor.

Detaylar videomuzda yer alıyor.

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