Casper Via X30 Plus İncelemesi: Temassız Ödeme Yapabiliyor!

Temassız ödeme desteği sayesinde kredi kartı taşınmasına gerek bırakmayan Casper Via X30 Plus şık tasarımıyla da ön plana çıkıyor. Casper Via X30 Plus incelemesi ile yeni akıllı telefon modelini detaylı bir şekilde ele aldık.

Casper Via X30 Plus İncelemesi

Çok şık bir görünüme sahip olan Casper Via X30 Plus modeli 6,5 inç ekran büyüklüğünde. 8,1 mm kalınlığındaki telefonun IPS ekranı 2400 x 1080 piksel çözünürlük, 550 nit parlaklık ve 90Hz ekran yenileme hızı sunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde bokeh kamera bulunuyor. 13 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamera ekranın köşesinde konumlandırılmış.

Cihazın sağ tarafında güç ve ses butonları bulunuyor. Güç butonunun üzerine parmak izi okuyucusu entegre edilmiş. Bu butonlara çok rahat bir şekilde erişilebiliyor. Peki, gücünü Mediatek Helio G99 işlemcisinden alan Casper Via X30 Plus'ın oyun performansı ne durumda?

Oyun performansını test etmek için popüler battle royale oyunu PUBG Mobile'ı denedik. Telefon üzerinden PUBG Mobile rahat bir şekilde oynanabiliyor. Oynanış görüntülerine videomuzdan göz atabilirsiniz. Cihaz ayrıca sosyal medyada gezinme gibi günlük kullanımda da güzel bir deneyim sunuyor.

NFC özelliği sayesinde temassız ödeme yapılabilmesine olanak tanıyan Casper Via X30 Plus zengin kutu içeriğiyle de dikkat çekiyor. Kutudan USB Type-C portuna bağlanabilen kablolu kulaklık, ekran koruyucu, Type-C şarj kablosu, şarj adaptörü, silikon kılıf ve sim kart iğnesi çıkıyor.

Casper Via X30 Plus Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,5 inç

Ekran Teknolojisi: IPS

Ekran Çözünürlüğü: 2400 x 1080 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

Ekran Parlaklığı: 550 nit

Ekran Gövde Oranı: 20:9

İşlemci: Mediatek Helio G99

Bellek: 8 GB RAM + 8 GB Sanal RAM

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

NFC: Var

Batarya Kapasitesi: 4600 mAh

Kablolu Şarj: 30W

Yazılım: Android 12

Kalınlık: 8,1 mm

Casper Via X30 Plus Fiyatı

Platin Antrasit ve Platin Gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle birlikte gelen Casper Via X30 Plus 8 bin 999 TL fiyat etiketine sahip.