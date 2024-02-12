Android Telefonlarda Bilmeniz Gereken Gizli Özellikler

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda pek bilinmeyen birçok özellik mevcut. Bu işlevler sayesinde genel kullanım deneyimi daha keyifli hâle geliyor. Peki, Android telefonlarda bulunan gizli özellikler neler?

Bu rehberde Android telefonda bilinmeyen özellikler listesi hazırladık. Hazırladığımız listede spam aramaları engelleme dahil olmak üzere toplamda 5 işlev yer alıyor. Bu özelliklerin her telefonda olmayabileceğini de belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla telefonunuzun ayarlarından bu seçenekleri kontrol edebilirsiniz.

Android Telefonlarda Gizli Özellikler Neler?

Spam aramaları engelleme

Paylaş menüsünde farklı uygulamaları sabitleme

Ekranı yakınlaştırma

Metin kopyalama ve yapıştırma

Bildirimleri daha eğlenceli hâle getirme

Android telefonda bilinmesi gereken 5 gizli özellik listesinde yer alan işlevlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Spam Aramaları Engelleme

Telefon uygulamasını açın.

Üç nokta simgesine dokunun.

Ayarlar menüsüne girin.

"Arayan kimliği ve spam koruması" seçeneğini etkinleştirin.

İsterseniz "Numara Engelle" bölümünden "Bilinmeyen no'dan aramaları engelle" seçeneğini de aktif hâle getirebilirsiniz. Bu seçenek, rehberinizde kayıtlı olmayan numaraları engeller.

Paylaş Menüsünde Farklı Uygulamaları Sabitleme

Örneğin paylaşmak istediğiniz bir fotoğrafın "Paylaş" menüsünü açın.

Üç nokta simgesine dokunarak daha fazla uygulamanın yer aldığı sayfayı görüntüleyin.

Kalem simgesine dokunun.

"Paylaş" menüsündeki mevcut uygulamaları kaldırabilir ve istediğiniz uygulamaları sabitleyebilirsiniz.

Ekranı Yakınlaştırma

Telefonun ayarlar menüsüne girin.

"Erişilebilirlik" kategorisini açın.

"Görüş İyileştirmeleri" bölümünü görüntüleyin.

"Büyütme" kategorisine girin.

"Büyütme kısayolu" seçeneğini etkinleştirin.

"Büyütme türü" seçeneğini "Tam ekran" olarak ayarlayın.

Artık ekranı yakınlaştırmak için ekrana peş peşe üç kez dokunmanız yeterlidir.

Tekrar üç kez dokunarak ekranı önceki hâline getirebilirsiniz. Yani bu işlem fotoğrafı yakınlaştırmak için kullanılan çift dokunmaya benziyor.

Metin Kopyalama ve Yapıştırma

Ekrana bir süre basılı tutarak kopyalamak istediğiniz metni seçin. Bir sonraki adımda seçtiğiniz metne basılı tutarak farklı bir yere yapıştırın. Örneğin yazıyı telefondaki not uygulamasına kolayca ekleyebilirsiniz. Bu işlev özellikle çoklu ekran kullanırken oldukça kullanışlı olacaktır.

Bildirimleri Daha Eğlenceli Hâle Getirme

Telefonun ayarlar menüsünü açın.

"Bildirimler" kategorisine girin.

"Bildirim açılır pencere stili" bölümünü görüntüleyin.

"Edge aydınlatma tarzı" kategorisini açın.

Bir bildirim stili seçin.

Android telefonlarda sunulan gizli işlevler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu özellikler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.