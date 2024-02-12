Android Telefonlarda Bilmeniz Gereken Gizli Özellikler
Bu rehberde Android telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler listesi hazırladık. İşte telefon kullanımını daha keyifli hâle getirecek işlevler!
Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda pek bilinmeyen birçok özellik mevcut. Bu işlevler sayesinde genel kullanım deneyimi daha keyifli hâle geliyor. Peki, Android telefonlarda bulunan gizli özellikler neler?
Bu rehberde Android telefonda bilinmeyen özellikler listesi hazırladık. Hazırladığımız listede spam aramaları engelleme dahil olmak üzere toplamda 5 işlev yer alıyor. Bu özelliklerin her telefonda olmayabileceğini de belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla telefonunuzun ayarlarından bu seçenekleri kontrol edebilirsiniz.
Android Telefonlarda Gizli Özellikler Neler?
- Spam aramaları engelleme
- Paylaş menüsünde farklı uygulamaları sabitleme
- Ekranı yakınlaştırma
- Metin kopyalama ve yapıştırma
- Bildirimleri daha eğlenceli hâle getirme
PC, Tablet ve Telefonun Ömrü Nasıl Uzatılır?
PC, tablet ve telefonun ömrü nasıl uzatılır sorusunun yanıtı, elektronik ürünlerin fiyatı yüksek olduğundan ötürü çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor.
Android telefonda bilinmesi gereken 5 gizli özellik listesinde yer alan işlevlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
Spam Aramaları Engelleme
- Telefon uygulamasını açın.
- Üç nokta simgesine dokunun.
- Ayarlar menüsüne girin.
- "Arayan kimliği ve spam koruması" seçeneğini etkinleştirin.
İsterseniz "Numara Engelle" bölümünden "Bilinmeyen no'dan aramaları engelle" seçeneğini de aktif hâle getirebilirsiniz. Bu seçenek, rehberinizde kayıtlı olmayan numaraları engeller.
Paylaş Menüsünde Farklı Uygulamaları Sabitleme
- Örneğin paylaşmak istediğiniz bir fotoğrafın "Paylaş" menüsünü açın.
- Üç nokta simgesine dokunarak daha fazla uygulamanın yer aldığı sayfayı görüntüleyin.
- Kalem simgesine dokunun.
- "Paylaş" menüsündeki mevcut uygulamaları kaldırabilir ve istediğiniz uygulamaları sabitleyebilirsiniz.
Ekranı Yakınlaştırma
- Telefonun ayarlar menüsüne girin.
- "Erişilebilirlik" kategorisini açın.
- "Görüş İyileştirmeleri" bölümünü görüntüleyin.
- "Büyütme" kategorisine girin.
- "Büyütme kısayolu" seçeneğini etkinleştirin.
- "Büyütme türü" seçeneğini "Tam ekran" olarak ayarlayın.
- Artık ekranı yakınlaştırmak için ekrana peş peşe üç kez dokunmanız yeterlidir.
- Tekrar üç kez dokunarak ekranı önceki hâline getirebilirsiniz. Yani bu işlem fotoğrafı yakınlaştırmak için kullanılan çift dokunmaya benziyor.
Metin Kopyalama ve Yapıştırma
Ekrana bir süre basılı tutarak kopyalamak istediğiniz metni seçin. Bir sonraki adımda seçtiğiniz metne basılı tutarak farklı bir yere yapıştırın. Örneğin yazıyı telefondaki not uygulamasına kolayca ekleyebilirsiniz. Bu işlev özellikle çoklu ekran kullanırken oldukça kullanışlı olacaktır.
Bildirimleri Daha Eğlenceli Hâle Getirme
- Telefonun ayarlar menüsünü açın.
- "Bildirimler" kategorisine girin.
- "Bildirim açılır pencere stili" bölümünü görüntüleyin.
- "Edge aydınlatma tarzı" kategorisini açın.
- Bir bildirim stili seçin.
2. El Telefon Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
İkinci el telefon satın almak isteyen pek çok kişinin kafasında cihaza dair bazı soru işaretleri olabiliyor. 2. el telefon alırken dikkat edilmesi gerekenler rehberiyle merak edilen soruları yanıtladık.
Android telefonlarda sunulan gizli işlevler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu özellikler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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