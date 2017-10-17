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  4. Destiny 2 PC Çıkış Videosu

Destiny 2 PC Çıkış Videosu

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Oyun
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Bungie, kısa bir süre önce heyecanla beklenen FPS oyunu Destiny 2'yi Xbox One ve PlayStation 4 oyun konsolları üzerinde oyun severlerin beğenisine sunmuştu. Buna rağmen Destiny 2 PC sürümü biraz ertelenmiş, PC oyuncuları oyunu beklemek zorunda kalmıştı.

Destiny 2 PC sürümünü konsol oyuncularıyla birlikte oynamaya başlayamasak da bu beklemeye değecek gibi görünüyor. Bungie, oyunu PC platformuna özel olarak optimize etmek için oyunu bir süre geciktireceğini açıklamıştı, bu gecikmenin sonucunda da 4K Ultra HD çözünürlük ve limitsiz FPS ayarlarına erişebileceğiz. Yayınlanan bu video bize oyunun PC üzerinde nasıl görüneceğini sergiliyor.

Tamamen oyun için görüntülerden oluşan videoda bolca aksiyon sahnesi yer alıyor. Videodaki kahramanın çatışmaya daldığı anlarda etraf çatlıyor, patlıyor, bir yerler havalara uçarken parçacıklar havada uçuşuyor. Silahların ve kahraman yeteneklerinin görsel efektleri de oldukça güzel görünmekte.

Destiny 2 PC sürümü Steam yerine Blizzard'ın online mağazası üzerinde satışa sunulacak. Blizzard şu ana kadar sadece kendi oyunlarını online mağazası üzerinden satışa sunuyordu. Bu karar bu nedenle oldukça ilginç. yapıda.

Destiny 2 PC sürümünün çıkış tarihi 24 Ekim 2017. Oyuna ön sipariş vermek ve oyunun detaylarına göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

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ETİKETLER : fps oyunu Destiny 2 Destiny 2 pc

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