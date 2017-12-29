El Kadar Drone İnceledik - Kayboldu!

Küçük Drone arayanlara derman olacak avuç içi kadar büyük olan Elfie JJRC H 37 drone incelemesiyle karşınızdayız.

Elfie JJRC H37 incelemesinde başımıza gelmeyen kalmadı desek yeridir. Videoda ürünün teknik özelliklerinden bahsettik, uçuş süresinden ve fiyatından bahsettik ama drone’u kaybetmekten kendimizi kurtaramadık. Fakat her şeye rağmen videoyu çekerken çok eğlendiğimizi de belirtmeden geçmeyelim. İyi seyirler!

Elfie JJRC Teknik Özellikleri

Materyal: ABS plastik ve elektronik parçalar

YAŞ: 14+ ve üzeri

Şarj Süresi: 30 dakika

Uçuş Süresi: 10 dakika

Kontrol Menzili: 150 metre

Batarya Kapasitesi: 3.7V 500 mAh

Uzaktan Kontrol Modu: WiFi Bağlantı

Ürün Boyutu: Kanat Kapalı: 13.5 x 6.5 x 2.5 cm / Kanat Açık: 13.5 x 16 x 2.5 cm

Kutu Boyutu: 16.8 x 15.6 x 3.9 cm

Elfie JJRC Kutu İçeriği

QUADCOPTER

500 mAh Batarya

Pervane

USB şarj

Çarık

Koruyucu Kılıf

Ürün Fonksiyonları

İleri/Geri, Sağa/Sola Dönüş, Sağ/Sol Yön Uçuşu, 3D Dönüş ve Çevirme, Çok Yönlü Uçuş Modu, WiFi Kontrol, Havada Sabitleme Modu, KatlanabilirKanatlar, Selfie/Video