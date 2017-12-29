El Kadar Drone İnceledik - Kayboldu!
Küçük Drone arayanlara derman olacak avuç içi kadar büyük olan Elfie JJRC H 37 drone incelemesiyle karşınızdayız.
Elfie JJRC H37 incelemesinde başımıza gelmeyen kalmadı desek yeridir. Videoda ürünün teknik özelliklerinden bahsettik, uçuş süresinden ve fiyatından bahsettik ama drone’u kaybetmekten kendimizi kurtaramadık. Fakat her şeye rağmen videoyu çekerken çok eğlendiğimizi de belirtmeden geçmeyelim. İyi seyirler!
Elfie JJRC Teknik Özellikleri
- Materyal: ABS plastik ve elektronik parçalar
- YAŞ: 14+ ve üzeri
- Şarj Süresi: 30 dakika
- Uçuş Süresi: 10 dakika
- Kontrol Menzili: 150 metre
- Batarya Kapasitesi: 3.7V 500 mAh
- Uzaktan Kontrol Modu: WiFi Bağlantı
- Ürün Boyutu: Kanat Kapalı: 13.5 x 6.5 x 2.5 cm / Kanat Açık: 13.5 x 16 x 2.5 cm
- Kutu Boyutu: 16.8 x 15.6 x 3.9 cm
Elfie JJRC Kutu İçeriği
- QUADCOPTER
- 500 mAh Batarya
- Pervane
- USB şarj
- Çarık
- Koruyucu Kılıf
Ürün Fonksiyonları
İleri/Geri, Sağa/Sola Dönüş, Sağ/Sol Yön Uçuşu, 3D Dönüş ve Çevirme, Çok Yönlü Uçuş Modu, WiFi Kontrol, Havada Sabitleme Modu, KatlanabilirKanatlar, Selfie/Video
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