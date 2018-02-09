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  4. Far Cry 5'teki Müttefiklerimizi Yakından Tanıyalım

Far Cry 5'teki Müttefiklerimizi Yakından Tanıyalım

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Oyun
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2018'in en heyecanla beklenen oyunları arasında olan Far Cry 5 önümüzdeki ay, küçük bir ertelemenin ardından çıkış yapacak.

Açık dünya tabanlı FPS oyunu serisi Far Cry'ın önceki oyunlarında dünyanın farklı noktalarına yolculuk etmiş, bu bölgelerin kültürleriyle harmanlanan hikayelerde sıradışı maceralara atılmıştık. Far Cry serisinin yeni oyununda ise Kuzey Amerika'ya yolculuk ediyoruz. Bu sefer yoldan çıkmış bir tarikat ile mücadele ederek Amerika kırsalındaki bir kasaba halkının yanında direnişe katılacağız. Bu amacımızı gerçekleştirmemiz için de kasaba halkından ve farklı kaynaklardan destek almak zorundayız.

Ubisoft, oyunda bize destek olacak dostlarımızı tanıtan bir video yayınlayarak oyunun hikayesi hakkında detaylar paylaştı. Daha önceden yayınlanan Far Cry 5 oynanış videolarında bu kahramanlardan bazıları ile tanışmıştık. Boomer adlı tüylü dostumuz düşmanlarımızın yerini tespit edebiliyor, biz birden fazla düşmanla savaşırken düşmanlardan bazılarını oyalayarak bize zaman kazandırabiliyordu.

Far Cry 5'te yer alacak müttefiklerimiz arasında keskin nişancılıkta usta karakterler, roket atarla etrafı çatlatıp patlatan karakterler, düşmanlarını sessizce ortadan kaldırabilen karakterler, etrafa alev saçan karakterler, silahlarla donatılmış helikopteri ile etrafa mermi yağdıran karakterler bulunuyor. Bu karakterlerin yeteneklerine hikayenin belli bölümlerinde ihtiyaç duyacak ve onlara haber vererek destek alacağız.

Far Cry 5, 27 Mart tarihinde resmi olarak çıkış yapacak. Oyuna ön sipariş vermek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

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ETİKETLER : fps oyunu açık dünya far cry 5

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