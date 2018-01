Far Cry 5 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Bu senenin en heyecanla beklenen oyunlarından biri olan Far Cry 5'in çıkışına az bir süre kaldı. Peki daha önceden farklı oynanıl videoları yayınlanan oyunu bilgisayarlarımızda oynayabilecek miyiz? Yayınlanan Far Cry 5 sistem gereksinimleri sayesinde bu sorunun cevabını alabiliyoruz.

Far Cry oyunları açık dünya yapıları ile oyun dünyasında fark yaratmıştı. Far Cry 5'te de yine geniş bir oyun dünyası bizi bekliyor. Far Cry oyunlarının açık dünya tabanlı olması nedeniyle bu oyunlar hep bilgisayarlarımızın sınırlarını zorluyordu, yeni oyunda da durum değişmeyecek gibi, paylaşılan sistem gereksinimleri ortalamanın bir hayli üzerinde. Dilerseniz önce Far Cry 5 minimum sistem gereksinimlerine ve tavsiye edilen sistem gereksinimlerine bir göz atalım:

Far Cry 5 Minimum Sistem Gereksinimleri - 720p/Düşük Ayarlar

- Service Pack 1 yüklü Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10 işletim sistemi - Oyun sadece 64 bit işletim sistemlerinde çalışıyor

- 3.1 GHz Intel Core i5 2400 veya 3.5 GHz AMD FX 6300 işlemci

- 8 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 670 veya AMD Radeon R9 270 ekran kartı - 2 GB video bellek ve Shader Model 5.0 desteği gerekmekte

Far Cry 5 Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri - 1080p/60 FPS/Yüksek Ayarlar

- Service Pack 1 yüklü Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10 işletim sistemi - Oyun sadece 64 bit işletim sistemlerinde çalışıyor

- 3.4 GHz Intel Core i7 4770 veya 3.2 GHz AMD Ryzen 5 1600 işlemci

- 8 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 290X ekran kartı - 4 GB video bellek ve Shader Model 5.0 desteği gerekmekte

Bu sistem gereksinimlerinin yanısıra 4K çözünürlük için de özel sistem gereksinimleri paylaşılmış:

Far Cry 5 4K Sistem Gereksinimleri - 2160p/30 FPS/Yüksek Ayarlar

- 64 bit Windows 10 işletim sistemi

- 3.4 GHz Intel Core i7 6700 veya 3.6 GHz AMD Ryzen 5 1600X işlemci

- 16 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 1070 veya AMD RX Vega 56 ekran kartı - 8 GB video bellek ve Shader Model 5.0 desteği gerekmekte

Far Cry 5 4K Sistem Gereksinimleri - 2160p/60 FPS/Yüksek/Ultra Ayarlar

- 64 bit Windows 10 işletim sistemi

- 4.0 GHz Intel Core i7 6700K veya 3.4 GHz AMD Ryzen 7 1700X işlemci

- 16 GB RAM

- 2 x Nvidia GeForce GTX 1080 Ti (SLI) veya 2 x AMD RX Vega 56 (Crossfire) ekran kartı - 8 GB video bellek ve Shader Model 5.0 desteği gerekmekte

Oyun tarafından destelenecek ekran kartları ise şunlar:

- GeForce GTX 600 Serisi - GTX 670 ve üzeri

- GeForce GTX 700 Serisi - GTX 760 ve üzeri

- GeForce GTX 900 Serisi - GTX 950 ve üzeri

- GeForce GTX 1000 Serisi - GTX 1050 ve üzeri

- Radeon 200 Serisi - R9 270 ve üzeri

- Radeon 300/Fury X Serisi - R7 370 ve üzeri

- Radeon 400 Serisi - RX 460 ve üzeri

- Radeon Vega Serisi - Hepsi

Oyunun PC sürümünde özel bir benchmark bölümü bulunacak. Küçük bir erteleme yapılan Far Cry 5'i 27 Mart tarihinde oynayabileceğiz.