Fortnite Battle Royale Oyuncuları Canlı Kayıt Alabilecek

Epic Games’in hızla yükselen online hayatta kalma oyunu Fortnite Battle Royale’e yakın zamanda canlı kayıt (live record) ve tekrar oynatma (replay) özellikleri eklenecek.

Oyuncular saatlerce süre mücadelelerini kayıt alına alıp sosyal medya platformlarında paylaşabilecek. Şu an için sadece üçüncü parti yazılımlarla mümkün olan oyun içi kayıt alma özeliğinin resmi olarak oyuna eklenmesiyle yeni araçlar da kullanıma açılmış olacak. Oyunun yapımcısının bu yaz çıkarmayı planladığı 4.20 motor güncellemesinin bir parçası olarak farklı kamera açılarından alınan videoların düzenlenmesine ve sonrasında sosyal medya ve YouTube, Twitch gibi video platformlarına gönderilmesine yardımcı yeni araçların kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

Canlı kayıt alma ve tekrar oynatma özelliklerinin Unreal Engine 4’e getirileceğini; dolayısıyla da yeni özelliklerin mobil ve PC'deki en iddalı battle royale oyunu Fortnite ile sınırlı kalmayacağını belirtmek gerek. Fortnite’ın yeni replay sistemini keşfeden Ali-A’in videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.