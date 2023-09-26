Fortnite
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 226,427
- Üretici Epic Games
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Fortnite, PC için ücretsiz battle royale oyun. Fortnite PC ve Fortnite Mobile (Android APK) oynarken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.
Fortnite indir ve oynamaya başla! Fortnite, Battle Royale modu barındıran temelde birlikte oynanabilen sandbox hayatta kalma oyunudur. Ücretsiz battle royale modu almasının ardından milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başaran Fortnite, 2018’in en popüler oyunları arasında kendisine yer bulmayı başarmıştır. PC tarafında Fortnite, mobil tarafta Fortnite Mobile (Android APK olarak indirilebilmektedir, Google Play ve Apple App Store'dan indirilememektedir.) olarak çıkış yapan oyun, şu anda en çok oynanan online battle royale oyunlar arasında.
Fortnite İndir
Fortnite indir diyerek edinebileceğiniz Fortnite isimli oyun, ilk olarak 2011 yılında Spike Video Game Awards sırasında gösterilmişti. Epic Games’in ünlü ismi Cliff Bleszinski tarafından tanılan yapım, uzun yıllar yapım aşamasında kalmış ve en sonunda 2017’de gün yüzüne çıkmıştı.
Fortnite’ın ilk hali sandbox hayatta kalma oyunu olarak tasarlanmıştı. Oyuncular çeşitli sandbox ögeleri kullanarak diğer oyunculardan ve engellerden kaçmaya çalışıyorlardı. İlk haliyle oldukça anlamsız olduğu aşikar olan ve Epic Games tarafından yüksek fiyatlara satılan Fortnite, ilerleyen günlerde farklı bir yapıya bürünmüştü.
Büyük rakibi PUBG’nin yakaladığı başarı, Epic Games’i battle royale türüne yöneltmiş ve anlamsız amaçları olan Fortnite’a battle royale modu eklenmişti. Ücretsiz olarak yayınlanan Fortnite Battle Royale, ücretli olarak satılan rakibine büyük bir alternatif getirmiş ve birçok oyuncuyu kendisine çekmişti.
Şimdi iki koldan ilerleyen, Battle Royale ve Save the World modlarıyla oyuncular tarafından oynanmaya devam eden Fortnite, 2018’in en çok gelir elde edenlerinden biri olarak tarihteki yerini de almıştı.
Fortnite Oyna
Öncelikle Fortnite indir işleminden sonra oyunu bilgisayarınıza kurarak, Fortnite’a ilk adımınızı atabilirsiniz. Diğer Battle Royale oyunlarından oldukça farklı dinamikler içeren Fortnite’ı anlamak için öncelikle Battle Royale nedir sorunun cevabını vermek gerekir.
Battle Royale, yarışmacıların ya da oyuncuların bir adaya ya da bölgeye atılmasıyla başlar. Onlarca karakter aynı noktaya ellerinde hiçbir şey yokken düştükten sonra çevreden silahlar ve yardımcı malzemeler bularak, rakiplerini egale etmeye çalışırlar. Amansız mücadelenin sonunda sona kalan oyuncuysa oyunu kazanmış olur.
Fortnite Battle Royale modu ise bu mantık üzerine kurulmuş durumda. Otobüsten istediğiniz noktaya atlamanızla oyun başlarken, indiğiniz yerde elde ettiğiniz silahlarla oyuncuların peşinden koşmalısınız. Rakiplerinizi egale ederken, aynı zaman daralan ölüm bölgesinden kaçmalı ve sürekli oyunun içinde olmalısınız.
Fortnite’ı diğer oyunlardan ayıran bir diğer özelliğiyle içerisinde barındığı craft sistemidir. Çevreden topladığınız materyallerle duvar ev ya da buna benzer şeyler inşa edebiliyorsunuz. Böylece rakibiniz size ateş ederken çevrenize duvar örebilir ya da daha iyi görüş açıları için kuleler oluşturabilirsiniz.
Fortnite Nasıl İndirilir? (PC) Fortnite İndirme ve Yükleme Adımları
Fortnite indirmesi ve kurulumu çok basit bir oyun. Yukarıdaki Fortnite İndir butonuna tıkladıktan açılan sayfada "Hemen Ücretsiz Oyna"ya tıklayın. Öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Epic Games hesabınız yoksa e-posta, Facebook, Google, Xbox Live, PlayStation Network, Nintendo veya Steam hesabınızla ücretsiz olarak bir hesap oluşturuyorsunuz. ülke, ad soyad, kullanıcı adı, e-posta adresi, parola gibi bilgileri girip hesap oluşturuyorsunuz. Zaten bir Epic Games hesabınız varsa giriş yapıyorsunuz.
Kullandığınız platforma göre (Windows, Mac) otomatik olarak Fortnite indirmesi başlıyor. İnen EpicInstaller dosyasına çift tıklayarak Fortnite yükleyicisi olan Epic Games Launcher'ı başlatıyorsunuz. Epic Games Launcher'ı başlatıyorsunuz. Bir süre güncellemenin indirilmesini bekliyorsunuz. Epic Games başlatıcısında Mağaza'ya (Store) tıklıyorsunuz ve arama kutucuğuna Fortnite yazıp çıkan görsele tıklıyorsunuz. Yükle'ye (Get) tıklayarak Fortnite'ı ücretsiz indirmeye başlıyorsunuz. Sonra Fortnite yükleme adımlarına geçiyorsunuz. Kütüphane'yi açıyor ve Fortnite'a tıklıyorsunuz. Lisans anlaşmasını kabul ederek devam ediyorsunuz. Fortnite kurulumunu yapacağınız yeri seçiyorsunuz (Varsayılan olarak C:\Program Files\Epic Games dizinine yükleniyor. Bu aşamada yükleme işleminden sonra kolayca bulmak için Kısayol Oluştur (Create Shortcut) seçin. Yükleme tamamlandıktan sonra Fortnite'a tıklayarak oyuna dalabilirsiniz.
Fortnite Mobil APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 428,720
- Üretici Epic Games
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Fortnite APK mobil cihazlar ve PC'de oynanabilen ücretsiz battle royale oyunudur. Android Fortnite Mobil APK olarak indirilebilir.
Fortnite APK, Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir battle royale oyundur. Fortnite Mobil APK olarak indirilebilmektedir. Fortnite APK son sürüm Epic Games'in sitesi üzerinden yüklenebilmektedir.
Epic Games tarafından Android oyuncuları için yayınlanan Fortnite Mobile ile birlikte yüz oyuncu birbiri ile karşı karşıya geliyor ve hayatta kalan son kişi olmak için çabalıyor. Hemen şimdi Fortnite İndir ve sen de bu deneyimi yaşamaya başla. Peki Fortnite Mobil APK ile birlikte oyunculara nasıl bir deneyim sunuluyor?
Fortnite APK İndir
Epic Games'in iOS'ten sonra Android'e yayınladığı online hayatta kalma oyunu olan Fortnite Mobile, PUBG alternatifi oyun olarak öne çıkıyor. Hızlı bir ivme kazanarak pek çok oyuncuyu bünyesinde tutan battle royale oyunu kaliteli grafikleri, eğlenceli ve sıra dışı yapısı ile eğlenceli dakikalar geçirmenize olanak sunacak.
Eğer siz de mobil battle royale oyunları oynamayı seviyorsanız Fortnite İndir tuşuna basarak Fortnite Mobile APK dosyalarını cihazınıza kurabilir ve diğer oyuncuların arasına katılabilirsiniz.
Uzun bir bekleyişin ardından Android cihazlar için yayınlanan Fortnite APK Ücretsiz İndirme olanağı sayesinde geniş bir kitleye hitap ediyor. Windows ve iOS için de sunulan oyunun mobil tarafında da oldukça başarılı olduğunu göz ardı etmemekte fayda var.
Kaliteli doku yapıları, dikkat çeken detaylar ve çarpıcı grafikler ile birlikte ister tek başınıza isterseniz de takımınızla birlikte toplam yüz kişilik bir savaş alanına girin ve hayatta kalan son kişi olun. Tabii bu oyunda kimsenin açıkta gezmediğini ve herkesin kendi yapılarının ardında yer aldığını hatırlatalım. Bu yapıları yok etmek için kullanabileceğiniz farklı türden silahlar mevcut ancak bunun için araçları kullanıp bölgeyi keşfetmeniz gerekiyor. Tabii bu da rakiplerinizle karşı karşıya gelebileceğiniz anlamına geliyor. Peki Fortnite Android oyunu oyunculara neler sunuyor?
- Yaratıcılığını sergilemen için sana sonsuz fırsat sunan bir evrene adımını at. Arkadaşlarınla oyunlar oyna ve topluluğun tasarladığı adaları keşfet. Öne çıkan yeni adaları görmek için Kreatif Merkezi'ni her gün ziyaret et.
- Savaş meydanını kendi isteklerin doğrultusunda şekillendir. Rakibin bir duvarın arkasına mı saklandı? Siperini yok et ve sorun çözülsün.
- Savaş Otobüsü'ne bin ve en sevdiğin bölgeye doğru iniş yap. İhtiyacın olacak kaynakları topla, silah bul ve rakiplerini yok etmeye hazırlan. Unutma, en son hayatta kalan kazanır!
- Aynı evde ya da dünyanın diğer ucunda. Fark etmez! Arkadaşlarınla ekip kurmak çok ama çok kolay.
- Haftalık güncellemelerle birlikte oyun deneyimi sürekli olarak yenileniyor ve iyileştiriliyor.
- Mobil cihazlar için geliştirilen bu oyunu oynamak için zamana ya da mekana bağlı kalma. Oyunu istediğin zaman, istediğin yerde oynayabilirsiniz.
- Unutma, tamamlayacak görevler ve yok edilecek rakipler seni bekliyor!
Fortnite APK Mobil
Fortnite Android oyunu Google Play Store'da bulunmamaktadır. Android telefonunuzda oynamak için Fortnite APK dosyasına ihtiyacınız vardır. Fortnite Android indirme sitesine giderek veya daha hızlı bir şekilde yukarıdaki Fortnite İndir linkine tıklayarak Android için Fortnite yükleyicisi olan Epic Games uygulamasını telefonunuza indirebilirsiniz. Telefonunuza EpicGamesApp.apk dosyası inecektir. Epic Games uygulamasını Android telefonunuza kurduktan sonra Epic Games App simgesine dokunun. Epic Games'in Android oyunlarıyla birlikte Fortnite için büyük bir banner ile karşılaşacaksınız. Fortnite banner'ına dokunun. Install butonuna dokunarak Fortnite indirme vee yükleme işlemini başlatın. Fortnite kurulumu tamamlandığında biri oyunu başlatmanız diğeri oyunu silmeniz (kaldırmanız) için butonlar çıkacak. Launch butonuna dokunarak Fortnite Android telefonda oynama keyfini sürmeye başlayabilirsiniz.
Samsung telefon kullanıyorsanız, Samsung'un kendi uygulama mağazası Galaxy Store üzerinden Epic Games uygulamasını telefonunuza veya tabletinize yükleyebilirsiniz. Epic Games uygulamasını yükledikten sonra aynı adımları takip ederek Fortnite'ı Samsung telefonda oynayabilirsiniz.
Fortnite Mobile Hangi Telefonlara İndirilir?
Android için Fortnite yükleyiciyi (installer) kullanmadan önce akıllı telefonunuzun veya tabletinizin aşağıdaki donanım ve yazılım sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun:
- Android 8.0 veya üzeri işletim sistemi
- 3 GB boş depolama alanı
- En az 4 GB RAM
- Qualcomm Adreno 530 veya daha yeni, ARM Mali-G71 MP20, ARM Mali-G72 MP12 veya daha yeni ekran kartı
Bu oyunu oynayabilmek için aktif internet bağlantısı gerektiğini hatırlatmış olalım.
Fortnite 60 FPS Destekleyen Telefonlar
Fortnite 60 FPS oynamak için aşağıdaki cihazlardan birine sahip olmanız gerekir:
- OnePlus Telefonlar: OnePlus Nord 2, OnePlus 7 Pro, OnePlus 8, OnePlus 8T, OnePlus 8 Pro, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9R
- Samsung Telefonlar: Samsung A90 5G, Samsung Tab S6, Samsung Tab S7, Samsung Tab S7+, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy Note 9 (USA variant only), Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10+, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Z Fold3 5G
- Asus Telefonlar: ASUS ROG Phone II, ASUS ROG Phone 3, ASUS ROG Phone 5
- Sony Telefonlar: Sony Xperia 5
Fortnite 90 FPS Destekleyen Telefonlar
Fortnite 90 FPS oynamak için aşağıdaki cihazlardan birine sahip olmanız gerekir:
- OnePlus Telefonlar: OnePlus 8, OnePlus 8T, OnePlus 8 Pro, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9R
- Samsung Telefonlar: Samsung Tab S7, Samsung Tab S7+
- Asus Telefonlar: ASUS ROG Phone 3, ASUS ROG Phone 5
Fortnite Battle Royale - Mobile
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 6,743
- DOSYA BOYUTU 126.60 MB
- Üretici Epic Games
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Fortnite: Mobildeki en iddialı battle royale oyunu
Fortnite Battle Royale Mobile, PUBG gibi onlarca oyuncunun büyük bir alanda bir araya gelip mücadele ettiği, son hayatta kalanın kazandığı online battle royale oyunu. Epic Games’in iOS platformunda da ücretsiz indirmeye açtığı online hayatta kalma oyunu Türkçe dil desteğiyle geliyor.
Epic Games tarafından geliştirilen hayatta kalma temelli aksiyon dolu TPS oyunu Fortnite, aynı isimle mobilde de karşımızda. PC / konsol sürümüne kıyasla sadece görsel açıdan biraz geride kalan battle royale oyunu, ilk önce iOS platformunda indirilmeye açıldı. Hem iPhone hem de iPad’de oynanabiliyor ancak kontrol sisteminin biraz alışma gerektirdiğini belirtmek gerek. PUBG Mobile ve diğer benzer oyunların kontrolleri kadar zor bir sisteme sahip. Oyuna geçecek olursam; İlk sürümde sadece tekli oyuncu modunda oynamanıza izin veriliyor. Bu modda amacınız; güvenli bölgede kalarak son hayatta kalan olmak. Zeplinden atlayışınızı gerçekleştirmenizle birlikte mücadele başlıyor. Klasik olarak öncelikle silahlanmaya çalışıyorsunuz. Yerde, sağda solda silah bulmaya çalışıyor, kendi sığınaklarınızı inşa edip tuzaklar döşüyorsunuz. Şu an için çiftli oyun modunda oynama yok. Yalnız ilerleyen güncellemeyle ekip halinde mücadele edebildiğimiz bu mod da aktif olacaktır.
100 oyunculu PvP mücadelelerine sokan Fortnite, mobildeki en iddialı battle royale oyunu. Unutmadan, oyunu oynamak için iOS 11 yüklü iPhone 6S ve daha yeni bir modele sahip olmanız gerekiyor. Ayrıca aktif internet bağlantısı gerektiriyor.