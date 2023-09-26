Fortnite, PC için ücretsiz battle royale oyun. Fortnite PC ve Fortnite Mobile (Android APK) oynarken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Can Erdil Şentürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Fortnite indir ve oynamaya başla! Fortnite, Battle Royale modu barındıran temelde birlikte oynanabilen sandbox hayatta kalma oyunudur. Ücretsiz battle royale modu almasının ardından milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başaran Fortnite, 2018’in en popüler oyunları arasında kendisine yer bulmayı başarmıştır. PC tarafında Fortnite, mobil tarafta Fortnite Mobile (Android APK olarak indirilebilmektedir, Google Play ve Apple App Store'dan indirilememektedir.) olarak çıkış yapan oyun, şu anda en çok oynanan online battle royale oyunlar arasında.

Fortnite İndir

Fortnite indir diyerek edinebileceğiniz Fortnite isimli oyun, ilk olarak 2011 yılında Spike Video Game Awards sırasında gösterilmişti. Epic Games’in ünlü ismi Cliff Bleszinski tarafından tanılan yapım, uzun yıllar yapım aşamasında kalmış ve en sonunda 2017’de gün yüzüne çıkmıştı.

Fortnite’ın ilk hali sandbox hayatta kalma oyunu olarak tasarlanmıştı. Oyuncular çeşitli sandbox ögeleri kullanarak diğer oyunculardan ve engellerden kaçmaya çalışıyorlardı. İlk haliyle oldukça anlamsız olduğu aşikar olan ve Epic Games tarafından yüksek fiyatlara satılan Fortnite, ilerleyen günlerde farklı bir yapıya bürünmüştü.

Büyük rakibi PUBG’nin yakaladığı başarı, Epic Games’i battle royale türüne yöneltmiş ve anlamsız amaçları olan Fortnite’a battle royale modu eklenmişti. Ücretsiz olarak yayınlanan Fortnite Battle Royale, ücretli olarak satılan rakibine büyük bir alternatif getirmiş ve birçok oyuncuyu kendisine çekmişti.

Şimdi iki koldan ilerleyen, Battle Royale ve Save the World modlarıyla oyuncular tarafından oynanmaya devam eden Fortnite, 2018’in en çok gelir elde edenlerinden biri olarak tarihteki yerini de almıştı.

Fortnite Oyna

Öncelikle Fortnite indir işleminden sonra oyunu bilgisayarınıza kurarak, Fortnite’a ilk adımınızı atabilirsiniz. Diğer Battle Royale oyunlarından oldukça farklı dinamikler içeren Fortnite’ı anlamak için öncelikle Battle Royale nedir sorunun cevabını vermek gerekir.

Battle Royale, yarışmacıların ya da oyuncuların bir adaya ya da bölgeye atılmasıyla başlar. Onlarca karakter aynı noktaya ellerinde hiçbir şey yokken düştükten sonra çevreden silahlar ve yardımcı malzemeler bularak, rakiplerini egale etmeye çalışırlar. Amansız mücadelenin sonunda sona kalan oyuncuysa oyunu kazanmış olur.

Fortnite Battle Royale modu ise bu mantık üzerine kurulmuş durumda. Otobüsten istediğiniz noktaya atlamanızla oyun başlarken, indiğiniz yerde elde ettiğiniz silahlarla oyuncuların peşinden koşmalısınız. Rakiplerinizi egale ederken, aynı zaman daralan ölüm bölgesinden kaçmalı ve sürekli oyunun içinde olmalısınız.

Fortnite’ı diğer oyunlardan ayıran bir diğer özelliğiyle içerisinde barındığı craft sistemidir. Çevreden topladığınız materyallerle duvar ev ya da buna benzer şeyler inşa edebiliyorsunuz. Böylece rakibiniz size ateş ederken çevrenize duvar örebilir ya da daha iyi görüş açıları için kuleler oluşturabilirsiniz.

Fortnite Nasıl İndirilir? (PC) Fortnite İndirme ve Yükleme Adımları

Fortnite indirmesi ve kurulumu çok basit bir oyun. Yukarıdaki Fortnite İndir butonuna tıkladıktan açılan sayfada "Hemen Ücretsiz Oyna"ya tıklayın. Öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Epic Games hesabınız yoksa e-posta, Facebook, Google, Xbox Live, PlayStation Network, Nintendo veya Steam hesabınızla ücretsiz olarak bir hesap oluşturuyorsunuz. ülke, ad soyad, kullanıcı adı, e-posta adresi, parola gibi bilgileri girip hesap oluşturuyorsunuz. Zaten bir Epic Games hesabınız varsa giriş yapıyorsunuz.

Kullandığınız platforma göre (Windows, Mac) otomatik olarak Fortnite indirmesi başlıyor. İnen EpicInstaller dosyasına çift tıklayarak Fortnite yükleyicisi olan Epic Games Launcher'ı başlatıyorsunuz. Epic Games Launcher'ı başlatıyorsunuz. Bir süre güncellemenin indirilmesini bekliyorsunuz. Epic Games başlatıcısında Mağaza'ya (Store) tıklıyorsunuz ve arama kutucuğuna Fortnite yazıp çıkan görsele tıklıyorsunuz. Yükle'ye (Get) tıklayarak Fortnite'ı ücretsiz indirmeye başlıyorsunuz. Sonra Fortnite yükleme adımlarına geçiyorsunuz. Kütüphane'yi açıyor ve Fortnite'a tıklıyorsunuz. Lisans anlaşmasını kabul ederek devam ediyorsunuz. Fortnite kurulumunu yapacağınız yeri seçiyorsunuz (Varsayılan olarak C:\Program Files\Epic Games dizinine yükleniyor. Bu aşamada yükleme işleminden sonra kolayca bulmak için Kısayol Oluştur (Create Shortcut) seçin. Yükleme tamamlandıktan sonra Fortnite'a tıklayarak oyuna dalabilirsiniz.