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  4. General Mobile GM 8'den Çarpıcı Reklam Filmi

General Mobile GM 8'den Çarpıcı Reklam Filmi

Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | teknoloji
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Türkiye’nin en çok tercih edilen üç akıllı telefon markasından biri olan General Mobile, yeni yıldızı GM 8 Android One için son yıllarda giderek artan fotoğraf tutkusunu konu alan ‘Çekebildiğin Kadar’ temalı reklam filmini yayınladı. Yaklaşık 25 kişilik oyuncu ekibi ve toplamda 100’e yakın kişiyle, 20’ den fazla mekanda yapılan çekimler altı günde tamamlandı.

General Mobile GM 8 Kullanıcılara Neler Sunuyor?

General Mobile GM 8 artık moda haline gelen yeni nesil akıllı telefon ekranıyla karşımıza çıkıyor. 18:9 ekran ve 5,7 inç büyüklüğe sahip olan cihaz, 1440x720p çözünürlükle geliyor. Gücünü Snapdragon 435 işlemcisinden alan GM 8, 4GB RAM, 64 GB dahili hafıza ve 3GB RAM, 32 GB dahili hafıza olmak üzere iki ayrı versiyon ile tüketicilere sunuluyor. 

Dahili olarak Google Photos uygulaması ile sınırsız fotoğraf depolama imkanı veren telefonun ön tarafında, 13 megapiksel çözünürlüğünde F2.0 diyafram aralığına sahip bir kamera bulunuyor. Arka tarafta ise yine aynı şekilde 13 Megapiksellik bir kamera bizleri karşılıyor. Batarya tarafında ise 3075 mAh kapasiteli bir pil ile gelen cihazDolby Audio imzalı ses kalitesiyle kullanıcılarla buluşacak.

General Mobile GM 8 Fiyatı Ne Kadar?

Kutusundan Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile çıkan General Mobile GM 8'in 3GB RAM, 32 GB dahili hafızaya sahip olan versiyonu 999 TL’ye; 4GB RAM, 64 GB dahili hafızaya sahip olan versiyonu ise 1099 TL'ye satılıyor.

General Mobile GM 8 Kutu Açılımı Videosu

19:21 General Mobile GM 8 Kutu Açılımı - Kulaklık Olay Olmuş
Tamindir TV General Mobile GM 8 Kutu Açılımı - Kulaklık Olay Olmuş

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