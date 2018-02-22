General Mobile GM 8 Kutu Açılımı - Kulaklık Olay Olmuş

Bugün, General Mobile'ın yeni nesil amiral gemisi GM 8'in kutu açılış videosu ile karşınızdayız. Uzun ve meraklı bir bekleyişin ardından geçtiğimiz haftalarda tanıtılan GM 8, fiyat-performans noktasında yine kullanıcıların yüzünü güldürecek. Lafı daha fazla uzatmadan, sizleri General Mobile GM 8 kutu açılımı videosu ile başbaşa bırakalım. Keyifli seyirler!

Uzun zamandır piyasada olan GM 5, GM 5 Plus ve GM 6 modelleriyle kullanıcıların beğenisi toplamayı başaran ve Google işbirliği ile Android One ekosisteminde 33 ülkede satış yapan General Mobile, şimdi de GM 8 modeli ile karşımıza çıktı.

kısa bir süre önce ülkemizde tanıtılan General Mobile GM 8, geçtiğimiz yılın uçtan uca ekran modasını takip ediyor. Tamindir ofisinde incelediğimiz GM 8 akıllı telefonu, kutu açılışından performans testlerine kadar birçok açıdan sizler için masaya yatırdık. Sınıfındaki diğer akıllı telefonlar ile aralarındaki hem tasarımsal hem de performans farklarına da değindiğimiz kutu açılış videosunda, cihaz hakkındaki birçok soruya cevap veriyoruz.

General Mobile GM 8 Özellikleri

General Mobile GM 8 artık moda haline gelen yeni nesil akıllı telefon ekranıyla karşımıza çıkıyor. 18:9 ekran ve 5,7 inç büyüklüğe sahip olan cihaz, 1440x720p çözünürlükle geliyor. Gücünü Snapdragon 435 işlemcisinden alan GM 8, 4GB RAM, 64 GB dahili hafıza ve 3GB RAM, 32 GB dahili hafıza olmak üzere iki ayrı versiyon ile tüketicilere sunuluyor.

Dahili olarak Google Photos uygulaması ile sınırsız fotoğraf depolama imkanı veren telefonun ön tarafında, 13 megapiksel çözünürlüğünde F2.0 diyafram aralığına sahip bir kamera bulunuyor. Arka tarafta ise yine aynı şekilde 13 Megapiksellik bir kamera bizleri karşılıyor. Batarya tarafında ise 3075 mAh kapasiteli bir pil ile gelen cihaz, Dolby Audio imzalı ses kalitesiyle kullanıcılarla buluşacak

General Mobile GM 8 Fiyatı

Kutusundan Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile çıkan General Mobile GM 8'in 3GB RAM, 32 GB dahili hafızaya sahip olan versiyonu 999 TL’ye; 4GB RAM, 64 GB dahili hafızaya sahip olan versiyonu ise 1099 TL'ye satılıyor.

General Mobile GM 8 Teknik Özellikleri

Boyutlar: 154.2 x 72.7 x 7.96 mm

Ağ: 4.5G, Cat7 300/150 Mbps, VoLTE, ViLTE, VoWifi

Ekran: 5.7″ İncell IPS HD+ (720 x 1440) 2.5D Corning® Gorilla® Glass

İşlemci ve CPU: Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435, 64bit Qcta Core 1.4 GHz

İşletim Sistemi: Android 8.0 (Oreo)

Kamera: Arka / 13MP AF Dual Tone Flaşlı – Ön / 13MP FF flaşlı

Parmak izi okuyucu

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth v4.2, Micro USB

Hafıza: 4GB RAM + 64 GB Dahili Hafıza (128 GB'a kadar Micro SD desteği) ve 3GB RAM + 32GB Dahili Hafıza (128 GB'a kadar Micro SD desteği)

Pil: 3.075mAh

Sensör: Gyro, Accelerometer, Proximity, eCompass, Light

GPS: A-GPS,GLONASS

FM Radyo: Dahili FM Radyo alıcısı