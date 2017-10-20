GTA 5'teki Çılgın Transform Yarışlarına Yakından Bakıyoruz

Rockstar Games, rekorlar kıran açık dünya tabanlı aksiyon oyunu GTA 5 için yeni bir güncelleme yayınladı. Oyunun çok oyunculu modu GTA Online odaklı güncellemede oyuna yeni ve oldukça ilginç yarışlar eklendi.

Transform yarışları olarak adlandırılan bu yarış türünde oyuncular tek bir araç kullanmak yerine birçok farklı aracı tek yarış içinde kullanabiliyorlar. Hava, kara ve deniz araçlarını kapsayan yarışların bir hayli eğlenceli geçtiğini söyleyebiliriz. Transform yarışları kontrol noktası mantığıyla yapılan yarışlar, yarıştaki her kontrol noktasında da araç değiştirilebiliyor. Spor arabanızla son sürat ilerlerken bir anda helikoptere geçebiliyor, bir sonraki kontrol noktasında jet skinize atlayabiliyor ve yarışa uçakla devam edebiliyorsunuz. Bu çeşitlilik yarışlara yüksek heyecan katmakta.

Oyuncuların reflekslerini test eden ve farklı şartlara uyum sağlama yeteneklerini ölçen Transform yarışlarından önce GTA Online'a PUBG'dekine benzer bir battle royale modu eklenmişti. Bu modda oyuncular giderek aralan bir alan içinde araçlar ve silahlar bularak birbirlerini yok etmeye ve arenanın galibi olmaya çalışıyordu. Motor Wars adlı bu mod, oyuna duyulan ilgiyi canlandırmış, birçok oyuncunun GTA 5'i tekrar oynamasına aracı olmuştu. Transform yarışları da benzer bir etki yaratacak gibi görünüyor.

17 Ekim tarihinde yayınlanan ve Transform yarışlarını içeren güncelleme GTA 5 Launcher aracılığıyla otomatik olarak indirilebiliyor. GTA 5 Launcher'ı aşağıdaki bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz, oyunun güncellenmesi sırasında problem yaşıyorsanız alt taraftaki yazımızdan faydalanabilirsiniz: