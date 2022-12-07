GTA 5 (Grand Theft Auto 5)

Grand Theft Auto 5 (GTA 5) İndir: Dünya üzerinde en çok sevilen açık dünya tabanlı aksiyon ve macera oyunlarındandır.

Can Erdil Şentürk - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

GTA serisinin yaratıcısı Rockstar 2013 yılının Eylül ayında GTA serisinin son oyunu olan Grand Theft Auto 5'i ya da kısaltılmış adıyla GTA 5'i PlayStation 3 ve Xbox 360 için yayınlamıştı. Sonrasında biraz geçte olsa GTA 5 PC versiyonu yayınlandı. Günümüze kadar milyonlarca adet kopya satarak gelen yapım, aktif olarak geniş bir oyuncu kitlesine sahip. Düzenli olarak aldığı güncellemeler ile yepyeni içerikleri de oyunculara deneyimleme fırsatı veren başarılı oyun içerisinde sürükleyici bir oynanış yer alıyor. Oyuncular birbirinden farklı silahları, araçları ve içerikleri diledikleri gibi deneyimleyebiliyorlar. Oyun online modu ile beğenileri kazanmaya devam ediyor.

GTA 5 Özellikleri

Online ve tek oyunculu oynanış,

Düzenli olarak güncellemeler ile yeni içerikler,

Genişleme paketleri,

Etkinlikler,

Rengarenk bir dünya,

Birbirinden farklı görevler,

Sürükleyici oynanış,

Bitmeyen içerik,

Çarpıcı grafikler,

Mükemmel ses efektleri,

GTA 5 Oynanış Detayları

Rockstar, önceki GTA oyunlarında da olduğu gibi GTA 5'te de oyunun PC versiyonunu konsol versiyonlarından sonra çıkaracağını 2014 yılının Haziran ayında resmi olarak duyurdu ve GTA 5 PC versiyonunu 2014 sonbaharında yayınlayacağını ilan etti. Oyunseverler tarafından merakla beklenen GTA 5 PC versiyonu konsol oyuncularının oyunun çıkışından sonra indirdikleri GTA Online moduna ve oyun için yayınlanmış bütün güncellemelere sahip olarak çıkış yapacak.

Rockstar'ın şu ana kadar geliştirmiş olduğu oyunlardaki en geniş açık dünyaya sahip olan Grand Theft Auto 5 serinin önceki oyunlarıyla karşılaştırıldığında oldukça radikal bir değişikliğe yer veriyor. Grand Theft Auto 5'te artık sadece tek bir kahramanı yönetmiyoruz. Bize 3 farklı kahramanı yönetebilme ve bu kahramanlar arasında dilediğimiz gibi geçiş yapabilme imkanı veriliyor. Her kahraman özel bir hayat hikayesine ve kendilerine has özel yeteneklere sahip. Kahramanların farklı yeteneklere sahip olması ise oyuna çeşitlilik ve heyecan katmakta.

Los Santos ve Blaine Country bölgelerinde geçen GTA 5'te yer alan kahramanlarımızın arkaplanları şu şekilde:

GTA 5 Karakterleri:

Michael: Michael geçmişte banka soygunculuğu üzerine profesyonel kariyer yapmış bir eski suçludur. Çalkantılı bir aile hayatına sahip olan Michael GTA 5'te tekrar eski günlerine dönmekte.

Michael geçmişte banka soygunculuğu üzerine profesyonel kariyer yapmış bir eski suçludur. Çalkantılı bir aile hayatına sahip olan Michael GTA 5'te tekrar eski günlerine dönmekte. Trevor: Oyunun en eğlenceli karakterlerinden olan Trevor pisliğin içinde yaşamaya bağışıklık kazanmış, kontrol edilemez bir öfkeye sahip olan bir piskopattır. Trevor'un Michael'ın eski bir dostu olması hikayede ona büyük bir parça veriyor.

Oyunun en eğlenceli karakterlerinden olan Trevor pisliğin içinde yaşamaya bağışıklık kazanmış, kontrol edilemez bir öfkeye sahip olan bir piskopattır. Trevor'un Michael'ın eski bir dostu olması hikayede ona büyük bir parça veriyor. Franklin: Arabalara duyduğu ilgisi ile öne çıkan Franklin daha önceden suçla çok bir ilişkisi olmayan genç bir kahramandır. Franklin'in hayatı Michael ile tanışmasıyla değişiyor ve suça adım atıyor.

Grand Theft Auto 5 oyunsevelere inanılmaz bir özgürlük sunmakta. Oyunun uçsuz bucaksız açık dünyasında bisikletler, motosikletler, arabalar, otobüsler ve tanklar gibi kara taşıtlarının yanısıra helikopterler ve jet uçakları gibi araçları kullanabilmektesiniz. Bunun yanında yeni GTA oyununda serinin önceki oyunlarından farklı olarak su altına dalış da yapabiliyoruz. Bu nedenle okyanus içerisindeki köpekbalıklarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca GTA 5 Hileleri ile oyunda bir çok farklı deneyim yaşabilirsiniz.

Grand Theft Auto 5 grafikleri oyunun PC versiyonunda bir hayli geliştirilecek. Oyunun PlayStation 3 ve Xbox 360 versiyonuna göre daha yüksek çözünürlük desteği, daha kaliteli kaplamalar, daha geniş bir görüş alanı gibi özellikler oyunda bizleri bekliyor.

Grand Theft Auto 5'te kahramanlarımızı kişiselleştirebilmemiz için çok sayıda kişiselleştirme seçeneğine sahibiz. Ayakkabılar, şortlar, pantalonlar, gömlekler, tişörtler, şapkalar ve gözlükler gibi kıyafet ve aksesuarları oyun içerisinde toplayarak gardrobumuza ekleyebiliyoruz. Benzer şekilde geniş bir silah koleksiyonu da yapabiliyoruz.

Grand Theft Auto 5 PC versiyonu oyun içerisinde yakalayacağınız görüntüleri kullanarak filmler oluşturmanıza yardımcı olacak bir video düzenleme aracıyla birlikte gelecek.

GTA 5 Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1

Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1 İşlemci: Intel Core 2 Q6600 2.40GHz İşlemci / AMD Phenom 9850 (4 CPUs) 2.5GHz İşlemci

Intel Core 2 Q6600 2.40GHz İşlemci / AMD Phenom 9850 (4 CPUs) 2.5GHz İşlemci Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB

NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB Depolama: 72 GB kullanılabilir alan

GTA 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1

Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1 İşlemci: Intel Core i5 3470 3.2GHZ İşlemci / AMD X8 FX-8350 4GHZ İşlemci

Intel Core i5 3470 3.2GHZ İşlemci / AMD X8 FX-8350 4GHZ İşlemci Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB

NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB Depolama: 72 GB kullanılabilir alan

GTA 5 İndirme ve Yükleme Adımları

Not: GTA 5 Kurulum dosyası yardımıyla Social Club hesabınızla oturum açarak Grand Theft Auto 5'i bilgisayarlarınız üzerine indirebilirsiniz. Oyunu oynayabilmek için oyunu satın almış olmanız ve Social Club hesabınız üzerinden oyunu aktifleştirmiş olmanız gerekmektedir.

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