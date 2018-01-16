GTA 5'ten Mükemmel Atlayışlar

GTA 5, 5 yıllık bir oyun olsa da halen modası geçmedi. GTA 5'in tek kişilik hikaye modunu bitiren oyuncular GTA Online'da organize suç kariyerlerine devam ettiler ve kendi suç imparatorluklarını inşa ettiler.

Fakat GTA 5'în sunduğu eğlence bunlarla da sınırlı değil. Oyunun suyunu sıkmış oyuncular artık sıradışı işler yapabilmek için çabalıyorlar. İşte bu oyunculardan bir kısmı Evolve Stunting takımı altında toplanmış.

Evolve Stunting ekibi, GTA 5'te yer alan araçlarla uçk akrobatik hareketler yapmak için uzun bir süredir uğraşıyor. Ekibin şu ana kadar YouTube üzerinde yayınladığı videolar milyonlarca kere izlendi, bu videoları seyrettiğimizda "oha" demeden duramıyoruz.

Evolve Stunting'in 9. videosu olan "Dark Horizon 2" adlı bu videoda ekibin gerçekleştirdiği onlarca akıl almaz hareket bir araya toplanıyor. Ekip üyeleri bisikletten başlayarak, motorlar, arabalar, helikopterler, uçaklar ve hatta tanklarla akrobatik hareketler gerçekleştirmekte. Bu araçlarla havalarda süzülünüyor, taklalar atılıyor ve çatılar arasında dolanılıyor. Peki siz hiç uçan tank görmüş müydünüz? İşte bu videoda uçan tank görebilmeniz de mümkün.

GTA 5'te yer alan fizik motoru genel olarak gerçekçi sahneler ortaya çıkmasına sebep oluyor; fakat bazen beklenmedik sonuçlar ortaya çıkabiliyor, araçlar havalarda süzülebiliyor. Bu açıkları yakalamak da oldukça güç, Evolve Stunting'in de bu işte bir hayli usta olduğunu söyleyebiliriz.