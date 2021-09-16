Hangi iPhone Alınır? Apple Event Tanıtımını Ele Aldık

Hangi iPhone Alınır? başlıklı videomuzda, Apple Event 2021 sırasında tanıtılan cihazları ele aldık. Yeni iPhone modelinin sonrasında hangi telefonu tercih edebileceğinizden bahsettik.

Apple, uzun süredir alışkanlık haline getirdiği şekilde Eylül ayında tanıtım etkinliği düzenledi. Etkinlik sırasında yeni Apple Watch, yeni iPad modelleri ve iPhone 13 serisi tanıtıldı. Tanıtımdan sonra eski modellerden bazılarının fiyatları ise aşağıya çekildi.

Tamindir YouTube kanalında yayınladığımız yeni videoda ise ilk olarka etkinliği ele aldık. Etkinlik sırasında tanıtılan yeni cihazlardan ve özelliklerinden bahsettik. Ardından iPhone modellerinin yeni özelliklerini açıklamaya çalıştık.

Yeni modeller sonrasında kullanıcıların aklına gelen ilk detay ise hangi modelin alınabileceği oldu. Birçok kullanıcı, eski modellerden yeni modele geçilip geçilmeyeceğini sorgulamaya başladılar.

Hangi iPhone Alınır? iPhone 13 Almaya Değer mi?

iPhone 13 aslına bakarsanız, büyük yeniliklerle gelmedi. Bazı donanımsal değişiklikler ve yenilemeler haricinde, yeni modelde göze çarpan değişiklik yoktu. Bununla birlikte yine aynı fiyat aralığında satışa sunuldu. Yeni modellerin Türkiye fiyatlarını ise bu yazımız üzerinde görebilirsiniz.

Bu videomuzda ise iPhone 11, iPhone 12 ya da iPhone 13 arasında kalanlara bazı bilgiler vermeye çalıştık. Halihazırda hangi modelin alınmasının mantıklığı olduğu ya da buna benzer detaylardan bahsetmeye çalıştık.