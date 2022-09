YouTube Go APK ile videoları indirerek izleyebilirsiniz.

YouTube Go APK, Android telefonlara indirilebilen resmi YouTube uygulamasıdır. Yukarıdaki YouTube Go İndir butonuna ile uygulamayı telefonunuza indirip yükleyebilirsiniz. YouTube Go, Google tarafından internetin hızlı olmadığı ülkelerdeki kullanıcılar düşünülerek geliştirilmiş çevrimdışı video izleme uygulaması. Youtube’da yer alan videoları istenilen kalitede indirme imkanı tanıyan uygulama Android platformunda ücretsiz karşımıza çıkıyor.

YouTube Go APK İndir

YouTube videolarını indirmek için YouTube Red üyeliğinin olması gerekliliğini ortadan kaldıran YouTube Go uygulaması, internet bağlantısı hızlı olmayan ülkedeki kullanıcıların YouTube içeriklerini sorunsuzca izleyebilmesi için yapılmış. YouTube uygulamasından farklı birçok özelliği bulunuyor.

Sadece videolardan oluşan sade arayüzle bizleri karşılayan YouTube Go uygulamasında videoları çevrimiçi izleme veya istediğiniz kalitede indirip istediğiniz zaman çevrimdışı (offline) izleme şansına sahipsiniz. İndirilen videoların kalitesinin belirlenebilmesi dışında boyutlarının görülebilir olması, videoların hızlı bir ön izlemesinin yapılması, seçilen videonun yakındaki kişilerle internet bağlantısına ihtiyaç duyulmadan paylaşılabilmesi uygulamanın öne çıkan özellikleri arasında.

Popüler videoları (şarkılar, filmler, diziler, TV programları ve daha fazlası) keşfedin.

Beğendiğiniz videoları telefonunuza veya SD kartınıza indirin.

Videoları ister indirin ister izleyin, indirmeden veya izlemeden önce ön izleyin.

Videoları indirmeden internet paketinizden ne kadar harcanacağını görün.

İndirdiğiniz videoları ekstra veri ücreti ödemeden defalarca izleyin.

Verilerinizi ve depolama alanınızı kontrol altında tutun.

YouTube Go, internet kotanız sınırlı veya internet bağlantınız yavaş olduğunda bile yanınızdadır. Video indirmek ve izlemek için yepyeni uygulama YouTube Go, sadece Android telefonlara indirilebilmektedir. YouTube Go, Google Play'de yer almaktadır, ücretsiz olarak indirilebilir. Alternatif olarak YouTube Go APK indirme linki eklenmiştir.

YouTube Go ile Nasıl Video İndirilir?

YouTube Go sayesinde videoları indirerek internet bağlantınız olmadan da izleyebilirsiniz. Ana Sayfa sekmesinde veya arama sonuçları sayfasında indirmek istediğiniz videoya gidin. Video küçük resmine dokunun. Videoyu indirmek istediğiniz video kalitesini seçtikten sonra İndir'e dokunun. Varsayılan olarak standart kalitede indirme seçeneği sunulur. Video indirildikten sonra videonun altındaki İndir butonu mavi renge döner. Videoları indirirken internet bağlantınız kesilirse internete yeniden bağlandığınızda indirmeniz kaldığı yerden otomatik olarak devam eder. İndirdiğiniz tüm videoları İndirilenler sekmesinde bulabilirsiniz. İndirdiğiniz videoları görmek için videoları ilk kez indirirken kullandığınız Google hesabı ile oturum açmış olmanız gerekir. YouTube Go Android uygulaması ile ses, müzik veya MP3 dosyalarını indiremezsiniz.