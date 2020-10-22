Hediyeli Huawei Mate 40 Canlı Yayınını Kaçırmayın!

Huawei yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini piyasaya sürüyor. Merakla beklenen Huawei Mate 40 canlı yayın ile tanıtılıyor. Huawei Mate 40 serisinin teknik özelliklerini canlı yayında sizlere aktarıyoruz.

Tamindir Bey'in aktaracağı Huawei Mate 40 canlı yayını 22 Ekim Perşembe günü saat 14.45'de başlayacak. Hatırlatıcı oluşturarak yayımız başladığı anda haberdar olabilirsiniz. Hatırlatıcı oluşturmak için videonun üzerine tıklamanız ve "Hatırlatıcı Oluştur" butonuna basmanız yeterli.

Huawei Mate 40 Canlı Yayında Tanıtılıyor: Hediyeleri Kaçırmayın!

Canlı yayında bir adet Huawei Watch akıllı saat ve bir adet Huawei Freebuds 3i kablosuz kulaklık hediye edeceğiz. Bu iki güzel hediyeden bir tanesine sahip olmak istiyorsanız canlı yayınımıza katılmayı unutmayın!

Huawei Mate 40 Özellikleri

Serinin Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ ve Mate 40 RS Porsche Edition olmak üzere dört modelden oluşması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan yeni yaptırımlar nedeniyle Huawei, son amiral gemisi yonga seti HiSilicon Kirin 9000 işlemciyi Mate 40 serisinde kullanacak.

Huawei Mate 40 serisinde 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı dahili depolama alanı seçeneğinin olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Huawei Mate 40 Pro Özellikleri

Sızan bilgilere göre Mate 40 Pro'nun arkasında 5x optik yakınlaştırmalı klasik bir 12 MP telefoto kamera bulunacak. Ana kamera 50MP sensöre ve f / 1.9 diyafram açıklığına ve optik görüntü sabitlemeye sahip bir lense sahip olacak.

8K video kaydedecek olan cihazda daha iyi renk oluşturma için hem çift tonlu LED flaş hem de ortam ışığı renk sensörüne yer alacak. Üçüncü kameranın f / 1.8 diyafram açıklığına sahip 20MP ultra geniş bir modül olması bekleniyor.

65 Watt hızlı şarj teknolojisini üzerinde barındıracak olan Huawei Mate 40 Pro, 4,400mAh bataryadan beslenecek. Huawei düzenleyeceği etkinlikte cihazlarının resmi özelliklerini ve fiyatını paylaşacak. Detayları sizlere bildiriyor olacağız.