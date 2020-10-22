Huawei Mate 40 Tanıtıldı: Huawei Mate 40 Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

Huawei yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini tanıttı. Huawei Mate 40 özellikleri ve fiyatı ile ilgili tüm detaylarını sizler için bir araya getirdik. Gelin hep beraber Huawei Mate 40 özellikleri ve fiyatı hakkında açıklananlara göz atalım.

Huawei Mate 40 Özellikleri ve Fiyatı

Mate ailesinin en son üyesi olan Mate 40, güçlü özellikleri ve eşsiz tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 6.5 inçlik Flex ekrana sahip olan Mate 40, DCI-P3 HDR teknolojini üzerinde barındırıyor.

Huawei Mate 40 çok konuşulacak gözüküyor. Huawei Mate 40'ın arka tarafında 50MP ana, 16MP ultra geniş açı, 8MP telefoto kamera sensörleri bulunuyor. Cihaz 5x optik zoom yapabiliyor.

Akıllı telefonun ön tarafında bir adet kamera sensörü bulunuyor. Gücünü 5 nanometrelik Kirin 9000E işlemciden alan Mate 40, grafik tarafında ise Mali G78 GPU’dan destek almakta.

8 GB RAM ile gelen Huawei Mate 40, 128 GB dahili depolama alanına sahip. Akıllı telefonun depolama alanı artırılabilmekte. 4200 mAh bataryaya sahip olan cihaz bu yılın en çok konuşulan cihazlarından bir tanesi olacakmış gibi gözüküyor.

Huawei Mate 40 Özellikleri

Ekran: 6.5" Flex ekran

Kamera: 50MP ana, 16MP ultra geniş açı, 8MP telefoto ve 5x optik zoom

Ön Kamera:

İşlemci: Kirin 9000E

Ram: 8GB

Depolama: 128GB

Pil: 4200 mAh

Huawei Mate 40 Fiyatı

Huawei, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada Mate 40'ın fiyatının 899 euro olduğunu açıkladı. 899 dolar şu anki kur ile vergiler hariç 8.461 TL'ye tekabül ediyor. Sizler Huawei Mate 40 özellikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!