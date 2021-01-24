Honor Router 3 İnceleme - Wi-Fi 6 Plus ile Tanışın!

Honor Router 3 inceleme videosunda cihazın tüm teknik detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hemen yukarıdan Honor Router 3 inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Honor Router 3 İnceleme

Honor Router 3 incelemesinde Wi-Fi 6 Plus özellikli bu router modelinin tüm detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Honor Router 3 fiyatı, Honor Router 3 hızı ve performansı gibi bir çok detayı bu videoda sizlere aktarıyoruz.

Honor Router 3 router, 242mm x 151.9mm x 40.9mm boyutlarında ve 379g ağırlığında. Android ve iOS için mevcut olan Huawei Smart Life uygulaması kullanılarak kontrol edilebilen Huawei RTOS sistemi üzerinde çalışıyor. 2.4GHz (574Mbps) hem de 5GHz (2402Mbps) modlarında maksimum iletim hızı 3976Mbps ile çalışabiliyor. Router, 5dBi kazançlı toplam dört antene sahip.

Honor Router 3, ayrıca 802.3, 802.3u ve 802.3ab gibi iletim protokollerini destekliyor. Wall Penetration, Standard ve Sleep olmak üzere üç moda sahip. Güvenlik noktasında, WPA3, güvenlik duvarı (firewall), DMZ, DoS saldırı koruması gibi özelliklerle geliyor. Hız sınırı, bant genişliği sınırı, ebeveyn kontrolleri, oyun hızlandırma, WiFi relay, misafir ağı, MAC adres filtreleme, VPN ve daha birçok özelliği sahip.