Huawei FreeBuds Studio İnceleme - Huawei Bambaşka Bir İş Yapmış!

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Huawei FreeBuds Studio İnceleme Videosu

Huawei FreeBuds Studio yüksek çözünürlüklü müziğin zengin ayrıntılarıyla Hi-Fi düzeyinde bir dinleme deneyimi yaratmak için 48 kHz'e kadar geniş frekanslı yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunuyor. Akıllı dinamik aktif gürültü engelleme (ANC), değişen çevresel gürültüye göre değiştirilebilen üç gürültü engelleme modu sağlıyor.

Geometrik sadelikten ilham alan HUAWEI FreeBuds Studio, şık bir görünüm ve rahat bir kullanım sunuyor. Kulak kapakları basit çizgiler ve dairelerle tasarlanan kulaklık, birinci sınıf bir görünüm için metalik mat bir dokuya sahip. Paslanmaz çelikten silindirik bir kol, benzersiz bir tasarım sağlamak için kafa bandı ve kulak kapaklarını birbirine bağlıyor.

Huawei FreeBuds Studio, farklı kulak boyutlarına uyum sağlamak için 65mm x 42mm ölçülerinde daha büyük kulak kapakları kullanıyor. FreeBuds Studio, zengin ayrıntılarla Hi-Fi ses sunmak için 4 Hz - 48 kHz'lik geniş bir frekans yelpazesini destekliyor.

FreeBuds Studio, yenilikçi "TAT" çift katmanlı ses yalıtımına ve 40 dB'ye kadar gürültü giderme etkisi sağlayan akıllı dinamik ANC'ye sahip. Dahili IMU ortam sensörü ve mikrofon sistemi ile kulaklıklar, kullanıcının ses ortamını doğru bir şekilde algılayarak daha iyi gürültü giderme için ortama uyum sağlayabilen üç ANC modu sunuyor.