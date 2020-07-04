Huawei Cihazlara Google Servisleri Nasıl Yüklenir? - %100 Çalışan Yöntem!

Huawei telefonlara Google servisleri yükleme nasıl yapılır? Hemen yukarıda yer alan Huawei cihazlara Google servisleri yükleme adlı videomuzu izleyerek Google servislerinin kurulumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Huawei Cihazlara Google Servisleri Yükleme Nasıl Yapılır?

Huawei'nin 2019-2020 yılları arasında çıkarttığı ve Google servisleri bulunmayan tüm cihazlara Google servislerini yüklemeniz mümkün. Aynı zamanda Google servisleri yer almayan Honor marka akıllı telefon modellerine de Google servisleri yüklenebilmekte.

Huawei veya Honor marka cihazınıza Google servislerinizi yüklemeden önce mutlaka ve mutlaka yedek almanızı tavsiye ediyoruz. Google servislerini yüklemek için hemen aşağıda yer alan bağlantıdan Huawei Google servislerini cihazınıza indirmeniz gerekiyor.

İndirme işlemini tamamladıktan sonra dosyayı cihazınızda bulunan dosya yöneticisinden açın ve APK dosyalarını yükleyin. Tüm yapmanız gerekenler bu kadar. Google servislerini yüklerken takıldığınız durumunda videomuzu açarak yardım alabilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalın!