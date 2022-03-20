Huawei Google servisleri nasıl yüklenir? Huawei telefonlara Google servisi ekleme nasıl yapılır? Huawei'de Google uygulamaları...

Ramazan Tugay Kahraman - 44 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Huawei Google Servisleri yükleme işlemi, yeni telefon alanlar için ilk karşılaştıkları problemlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu servisleri yüklemek isteyenler ise ilk olarak servis dosyalarını telefonlarına indirmeli ve sonrasında yükleme işlemini gerçekleştirmeliler.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin Halk Cumhuriyeti ile yaşadığı problemler sonrasında, Huawei büyük yara almıştı. ABD, Çin menşeli şirketlerin ABD şirketlerinin ürünlerini kullanmasını engellemeye çalışmıştı. Bu sebeple Android altyapısı kullanan Huawei, yeni telefonlarında ön yüklü olarak gelen Google servislerini kaldırmak durumunda kalmıştı.

Android kullanıcıları için artık alışılmış ve kullanılması elzem olan bazı servislerin yeni Huawei modellerinde olmaması ise kullanıcıların için önemli bir eksiklik oluşturmaya başlamıştı. Her ne kadar telefonları ilk açtığımızda bu servisleri göremiyor olsak bile Android ekosisteminin rahat yapısı, bunları sonrada telefonlara yükleme imkanını bizlere sunuyordu.

Huawei Google Servisleri nasıl yüklenir?

Yeni bir Huawei telefon aldınız ve içerisinde istediğiniz Google servislerini bulamadıysanız, ilk olarak bu servislerin dosyalarını indirmeniz gerekiyor. Bunun için ilk adım bu dosyaları telefonunuza kaydetmek olmalı.

Bu sayfada gördüğünüz indir tuşuna basmak suretiyle ilk adım olarak bu dosyaları telefonumuza sıkıştırılmış halde indiriyoruz. Ardından telefonda kurulu olan bir dosya yöneticisi ile dosyaları telefonumuza kaydediyoruz.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra istediğimiz servislerin kurulumuna başlıyoruz. Dosyalarda göreceğiniz gibi uygulamalar APK olarak telefonumuza inmiş durumda. Dosyanın üzerine bir kere tıklamak suretiyle yükleme işlemini tamamlayabilirsiniz. Tüm detayları ise hemen aşağıdaki videomuzda görebilirsiniz. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan uygulama sayesinde Huawei telefonlara Google Servisleri rahatlıkla yüklenebilir ve kullanılabilir.