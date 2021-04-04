Ses Desen Var, ANC Desen Var: Huawei FreeBuds 4i İnceleme

Huawei FreeBuds 4i inceleme videosunda, Çinli teknoloji devinin yeni kulaklık modeline yakından bakıyoruz. Kulaklığın tüm detaylarını ele aldık. Hemen yukarıdan videomuzu izleyebilirsiniz.

Huawei FreeBuds 4i İnceleme Videosu

FreeBuds 4i, aktif gürültü engelleme, üstün pil ömrüyle birlikte kristal netliğinde ses kalitesi sunuyor. Ayrıca, daha fazla insanın yeni teknolojinin rahatlığını ve cazibesini deneyimleyebilmesi için herkes için "tercih edilen" kulaklık olma amacını taşıyan şık bir tasarıma sahip.

TWS (Gerçek Kablosuz Stereo) kulaklıklar söz konusu olduğunda, gürültü engelleme kullanıcılar için olmazsa olmaz bir özellik haline geldi. Gürültü engelleme özellikli kulaklıkların çoğu, tatmin edici gürültü engelleme efektleri sağlamak için çeşitli senaryolara uyum sağlayamıyor.

Huawei FreeBuds 4i, gürültüyü aktif olarak ortadan kaldırabilen tersine çevrilmiş 22dB gücünde akustik ses dalgaları oluşturmak için yerleşik akustik bileşenler ve algoritmalar kullanıyor. Bunun da ötesinde, doğru ses alımı için iki mikrofon ve hüzmeleme teknolojisi de kulaklığa eşlik ediyor.

Ayrıca, rüzgar gürültüsünü engellemek için etkili bir şekilde çalışan benzersiz rüzgar önleyici tasarıa sahip. Kulaklık hakkındaki tüm detayları videomuzu izleyerek öğrenebilirsiniz.

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