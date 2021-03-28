Huawei MateBook D16 İncelemesi - Harika Performans

Huawei MateBook D16 inceleme videosunda, Çinli teknoloji devinin yeni dizüstü bilgisayarına yakından bakıyoruz. Bilgisayarın tüm detaylarını ele aldık. Hemen yukarıdan videomuzu izleyebilirsiniz.

Huawei MateBook D16 İnceleme Videosu

Yeni Huawei MateBook D16, yerleşik göz konforu özellikleri, güçlü AMD Ryzen 4000 H-Serisi İşlemciler ve bir dizi akıllı özellik ile MateBook D Serisi dizüstü bilgisayarlarda bulunan şimdiye kadarki en büyük, net ve canlı 16,1 inç FullView Ekrana sahip.

Mobil üretkenlik için tasarlanan Huawei MateBook D16, 18,4 mm ölçülen yüksek mukavemetli alüminyum alaşımdan yapılmış sağlam gövdesiyle sadece 1,74 kg ağırlığında, son derece hafif ve taşınabilir. Cihazın tüm özellikleri şu şekilde:

İşlemci: AMD Ryzen 5 4600H

Ekran kartı: Radeon RX Vega 8

Ekran: 16.1 inç Full HD IPS, 137 ppi, 60 Hz

Depolama: 512 GB NVMe PCIe SSD

Bellek: 8 GB ve 16 GB DDR4 RAM

Bağlantı noktaları: 2 x Type-C USB (Güç ve DisplayPort’u destekler), 2 x Type-A USB 3.1 Gen 2, 1 x HDMI, 3,5 mm kulaklık girişi

Bağlantı teknolojileri: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 2×2 MIMO, Bluetooth 5.1

Batarya: 56W/h pil, 65W hızlı şarj

Ek özellikler: Parmak izi okuyucusu, Huawei Share, Pop-up web kamerası, klavye arka aydınlatma

İşletim sistemi: Windows 10

Boyut ve ağırlık: 234 x 396 x 18,4 mm; 1,7 kg

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