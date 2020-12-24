Huawei Akıllı Gözlük Yapmış! - Huawei Gentle Monster Eyewear II İnceleme

Huawei Gentle Monster Eyewear II inceleme videosunda cihazın tüm teknik detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hemen yukarıdan Huawei Gentle Monster Eyewear II inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Huawei Gentle Monster Eyewear II İnceleme Videosu

Bir akıllı gözlük hayatınıza neler katar sorusunun cevabını sizlere aktardığımız bu videoda Huawei X Gentle Monster Eyewear II hakkında detayları paylaşıyoruz. Gözlük kullanıcının gereksinimlerini karşılamak için 4 çerçeve ve 9 optik lens dahil 13 yeni şık tasarıma sahip.

Gözlüğe iki kez dokunulduğunda gelen çağrılar kabul edilebiliyor. Gözlükte iki hoparlör ve mikrofon bulunuyor. Bu iki hoparlör ile kullanıcılar müzik dinleyebilmekte ve sesli asistan ile de konuşabilmekte.

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