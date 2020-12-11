En Güçlü Android Telefon! - Huawei Mate 40 Pro İnceleme

Huawei Mate 40 Pro inceleme videosunda cihazın tüm teknik detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hemen yukarıdan Huawei Mate 40 Pro inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

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Huawei Mate 40 Pro İnceleme Videosu

Mate 40 ailesinin en son üyesi olan Mate 40 Pro güçlü özellikleri ve eşsiz tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 6.76 OLED ekrana sahip olan cihaz 1.344 x 2.772 piksel çözünürlüğe sahip. Cihaz IP68 toza ve suya dayanıklılık, hem sanal hem de fiziksel ses kontrolü seçenekleri ve yanlış dokunmayı önleyen gelişmiş algoritmaları da sunuyor.

Mate 40 Pro'nun arka tarafında 50 MP ana + 20MP ultra geniş açı + 12MP telefoto olmak üzere toplamda üç adet kamera sensörü yer almakta. Mate 40 Pro'nun ön kısmında bir adet derinlik sensörü ile birleştirilmiş 13MP kamera sensörü bulunmakta.

Huawei Mate 40 Pro, 7x optik zoom yapabilme yeteneğine sahip. Gücünü Kirin 9000 işlemciden alan Mate 40 Pro, grafik tarafında ise Mali-G78 GPU’dan destek almakta.

12 GB RAM ile gelen Mate 40 Pro, 256 GB dahili depolama alanına sahip. 4400 mAh bataryaya sahip olan Mate 40 Pro bu yılın en çok konuşulan cihazlarından bir tanesi olacakmış gibi gözüküyor.

Huawei Mate 40 Pro Özellikleri

Ekran: 6.76 OLED

Kamera: 50 MP ana + 20MP ultra geniş açı + 12MP telefoto

Ön Kamera: 13MP

İşlemci: Kirin 9000

Ram: 8GB

Depolama: 128GB

Pil: 4400 mAh

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