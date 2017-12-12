Huawei Mate 10 Pro İnceleme - Zekalı Telefon!

Huawei Mate 10 Pro inceleme videosu yayında. Huawei Mate 10 Pro incelemesinde telefonun performans testlerini gerçekleştirdik, yapay zeka ile çalışan kamerasının ayrıntılarına değindik, Kirin 970 işlemcisinin performanslarına yakından baktık ve su testini gerçekleştirip, telefona bir miktar da sağlamlık testi uyguladık. Tüm bunların yanında Samsung Galaxy Note 8 ‘e karşı da performans sınavına girdiğini söylemeden geçmeyelım. İşte Huawei Mate 10 Pro hakkındaki tüm detaylar!

Huawei Mate 10 Pro Özellikleri

Huawei'nin, dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonu iddiasıyla piyasaya çıkardığı Mate 10 Pro, her şey bir yana işlemcisinin yapay zeka desteğine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. 6 inç AMOLED Ekran'la gelen Mate 10 Pro, güçlü performansını Kirin 970 işlemcisine borçlu. Ayrıca yapay zeka teknolojileri ile donatılan Kirin 970 işlemcisinin, Huawei imzalı olduğunu da atlamayalım.

Android 8.0 Oreo işletim sistemine sahip olan cihaz, 6 GB RAM ve 128 GB depolamayla karşımıza çıkıyor. Batarya tarafında 4000 mAh ile pil performansı noktasında kullanıcının yüzünü bir hayli güldürecek olan Mate 10 Pro, sınıfının en iddialı cihazlarından bir tanesi.

20MP Tek renkli +12MP RGB arka kamera ve 8MP ön kamera ile inanılmaz netlikle ve kalitede fotoğraflar çekmenizi sağlayan cihaz, 'dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonu' iddiasını güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Öte yandan microSD kart, Bluetooth 5.0 ve 3.5 mm'lik kulaklık girişinin olmaması, Huawei Mate 10 Pro'nun en önemli eksileri arasında yer alıyor.

Huawei Mate 10 Pro Tasarımı

Huawei Mate 10 Pro'nun dışına baktığımızda, 6 inç AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor. Ekranın hemen üstünde yer alan ahize, aynı zamanda ikinci hoparlör görevini üstleniyor. Sağ tarafta, ses açma kapama ve güç butonları bulunurken; sol tarafta ise, sadece SIM çekmecesi bulunuyor. Mate 10 Pro'nun üst bölümünde mikrofon; alt bölümünde ise USB Type-c girişi ve hoparlör yer alıyor.

Huawei Mate 10 Pro'nun en can alıcı noktası ile arka tarafı diyebiliriz. İki tane kameranın konumlandırıldığı arka tarafta, tasarım açısından da beklenini fazlasıyla veriyor. Kameraların sol tarafında çift tonlu bir flaş yer alırken, sağ tarafında da lazer odaklayıcı bizleri karşılıyor. Kameraların hemen altında ise parmak izi okuyucusu bulunuyor.

Malzeme kalitesi anlamında premium bir etki yaratan Mate 10 Pro, arka yüzeyindeki Gorilla Glass 5 cam malzemesiyle çizilmelere karşı tam koruma sağlıyor. Ayrıca telefonunun etrafından bulunan aliminyum malzeme de kaliteyi ve sağlamlığı bir üst seviyeye taşıyor.

Midnight Blue, Titanium Gray, Mocha Brown ve Pink Gold renk seçeneklerine sahip olan Mate 10 Pro, bu yılın trendi haline gelen ince ekran çerçevesi modasına uymuş. Bu nedenle ekran kasa oranın tatmin edici olduğunu ve arkadan kenarlara gelen kıvrımlı hatlarıyla kullanım açısından ele kolaylıkla oturduğunu da belirtmiş olalım.

Huawei Mate 10 Pro Teknik Özellikleri

İşlemci : Kirin 970 Cortex A73 2.36GHz + Cortex A53 1.8GHz

İşletim Sistemi : Android 8.0 Oreo Ekran : 6" Amoled Ekran

RAM : 6 GB

Depolama : 128 GB

Kamera : 20MP Tek renkli +12MP RGB, f/1.6 Ön Kamera: 8MP FF, f/2.0

Boyut ve Ağırlık : Boy 154.2mm Genişlik 74.5 mm Kalınlık 7.9 mm Ağırlık 178 gr

Pil : 4000 mAh

Bağlantılar : 4.5G ile Uyumlu Cat 18 4.5G İndirme (Download) Hızı 150 Mbps Kablosuz Ağ (Wi-Fi) 802.11 a/b/g/n/ac İnternet Paylaşımı Bluetooth v4.2 3G İndirme (Download) Hızı 42 Mbps DLNA Özelliği

Kutu içeriği : AC Adaptör, USB Kablosu, Mikrofonlu Kulaklık, Koruma kılıfı, Kulaklık dönüştürücüsü

Huawei Mate 10 Pro Fiyatı

Huawei'nin yeni amiral gemisi Mate 10 Pro, 4400 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Piyasada bu özelliklerdeki rakipleriyle karşılaştırıldığı zaman, teknik hem de fiyat performans açısından makul bir seviyede olduğunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Kısacası şu sıralar üst segment bir akıllı telefon almak istiyorsanız, Huawei Mate 10 Pro iyi bir tercih olabilir.