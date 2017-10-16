Yapay Zeka İşlemcili Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro Karşınızda

Dünyanın ilk Kirin Yapay Zeka işlemcisine sahip akıllı telefonları Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro tanıtıldı. Almanya’nın Münih şehrinde gerçekleşen lansmanda tanıtılan Huawei Mate serisinin yeni üyeleri Mate 10 ile birlikte Mate Pro’nun teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi haberimizde.

Ülkemizde kullanıcı sayısı günden güne Huawei’nin beklediğimiz telefonu nihayet tanıtıldı. Çinli üreticinin yapay zeka destekli mobil işlemciye sahip yeni Android akıllı telefonları Mate 10 ve Mate 10 Pro ile birlikte mobil dünyada bundan sonra yapay zeka daha fazla konuşacağız.

Huawei Mate 10 ve Mate Pro Teknik Özellikleri:

Kirin 970: Yapay Zeka Destekli İşlemci, Yeni Leica Çift Kamera

Şirketin ilk yapay zeka mobil bilgi işlem platformu olan Kiri 970 ile güçlendirilen iki cihaz bu sayede derinlemesine anlama ve makinesel öğrenme özelliği sunuyor. Kirin 970 yonga setinin EMUI 8.0 ile mükemmel uyumuna da dikkat çekiyor Huawei. Şirketin Leica ile olan iş birliği Mate 10’da da devam ediyor. 2017’nin tüm üst ve bazı orta seviye telefonlarında gördüğümüz çift kamera teknolojisi mevcut. Kameralardan biri 12 megapiksel RGB, diğeri 20 megapiksel tek renkli sensörler ki dünyanın en büyük çift f/1.6 diyaframını, yapay zeka destekli bokeh efektini, yine yapay zeka destekli dijital yakınlaştırma ve optik görüntü sabitleyici sistemini bir araya getirmiş. Yapay zeka destekli yeni Gerçek Zamanlı Ortam ve Nesne Kamera özeliği sayesinde kamera ayarları nesne ve ortama göre otomatik olarak seçilirken, yapay zeka destekli Dijital Zoom fonksiyonu sayesinde portreler daha net, fotoğraflar da daha keskin hatlarda karşımıza çıkıyor. Cihazın işlemcisi TSMC 10nm işlemiyle üretilmiş ve 8 çekirdekli ARM Cortex CPU ve ilk kez gördüğümüz Mali G72 12 çekirdekli GPU ve özel olarak bir mobil cihaz için tasarlanmış ilk NPU’ya sahip. Ayrıca işlemcide yapay zeka destekli akıllı fotoğrafçılık için yeni bir İSS bulunduğu paylaşıldı.

Yapay Zeka Destekli Pil

Huawei’nin yeni telefonlarındaki yapay zeka sistemi pil tarafında da kendisini gösteriyor. Uçtan uca güvenli bi şarj olanağı sunan Huawei’nin süper şarj teknolojisi (Dünyanın ilk TÜV Hızlı Şarj Güvenlik Sertifikasına sahip) ile güçlendirilmiş 4000 mAh kapasitede batarya kullanılmış ki burada kullanıcı davranışlarını izleyerek pil ömrünü en üst düzeye çıkarmak için kaynakları akıllıcı bölüştüren akıllı pil yönetim sistem özelliğine sahip bir bataryadan söz ediyoruz. Hızlı şarjı merak edenler için; pilin 4.5V/ 5A düşük voltajlı hızlı şarjı desteklediğini, şarj seviyesinin 10 dakikada %20’ye, 30 dakikada %58’e ulaştığını söyleyelim.

Gelişmiş Tasarım Kalitesi

Android 8.0 ile çalışan tamamen yeni EMUI 8.0 ile gelen Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro, HDR10 teknolojisini destekleyen, incecik çerçevelere yüksek ekran-gövde oranına sahip göz alıcı ekranlarıyla dikkat çekiyor. Mate 10, 5.9 inç 16:9 görüntü formatı sunarken; Mate 10 Pro, 6 inç 18:9 görüntü formatını destekliyor. Böylesine büyüleyici ekrana sahip cihazları rahatça kavrayabilmeniz için dört kenarında güzel ve simetrik bir biçimde kavis verilmiş 3D Cam Gövdeye sahipler. Bu noktada cihazların IP67 sertifikasına sahip olduklarını belirtelim. Her ne kadar ülkemizde bir anlamı olmasa da Huawei Mate serisi, çift 4G SIM kart desteği ve çift VoLTE bağlantılarına sahip süper hızlı LTE bağlantısını ve indirme hızlarını destekleyen ilk akıllı telefonu olma özelliğine sahip.

Yeni Mate Serisinin Yeni Aksesuarları

Huawei Mate 10 ile birlikte 5K fotoğraf ve 360 derecelik 2K video çekimini destekleyen EnVizion 360, düşük voltajlı hızlı şarjı destekleyen SuperCharge Güç Bankası ve vücuttaki yağ oranı ve vücut kitle indeksi gibi sağlık bilgilerini izleyip analiz edebilen mobil uygulama destekli Akıllı Ölçek aksesuarlarını da tanıttı.

Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro Fiyatı, Çıkış Tarihi:

Unutmadan, Mate 10, 699 Euro fiyat etiketiyle Mate 10 Pro, 799 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Mate 10 için çıkış tarihi Ekim sonu, Kasım ortaları olarak paylaşıldı. Mate 10 Pro’nun Türkiye’de satışa sunulacağı belirtildi. Mate 10 ve Mate 10 Pro’nun Türkiye fiyatını henüz bilmiyoruz.