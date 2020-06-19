Dokunmak Yürek İster! | Huawei Mate XS İnceleme

Huawei'nin yeni katlanabilir akıllı telefon modeli olan Mate Xs'e yakından bakıyoruz. Huawei Mate Xs inceleme videosunda Huawei tarafından üretilen ve katlanabilen bir akıllı telefon olan Mate Xs modelini tüm detaylarıyla inceliyoruz. Hemen yukarıdan Huawei Mate Xs inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

Huawei Mate Xs Özellikleri

8 inç büyüklüğe sahip ekran ile gelen Huawei Mate Xs gücünü Kirin 990 yonga setinden alıyor. 8 GB RAM'e ve 512 GB dahili depolama alanına sahip olan akıllı telefon, 4.500 mAh bataryadan besleniyor. Bu bataryada 55W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor ve cihaz 30 dakika içerisinde şarj olabiliyor.

Huawei Mate Xs'in arka tarafında dört adet kamera sensörü yer almakta. Akıllı telefonda 40 MP ana kamera ve ona eşlik eden 8 MP telefoto, 16 MP ultra geniş açılı sensör ve ToF sensörü bulunmakta. Buna ek olarak OIS ve AIS teknolojileri de cihazda yer alıyor.

Hemen yukarıda yer alan videodan Huawei Mate Xs hakkındaki tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizler takipte kalın!