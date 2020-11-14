Huawei Matebook 14 İnceleme - Merak Edilen Bilgisayar Sahnede!

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Huawei Matebook 14 İnceleme Videosu

14 inç Huawei MateBook 14, 4,9 mm ince çerçeveli FullView ekrana sahip. İnce çerçeveler, kompakt dizüstü bilgisayarın taşınabilirlikten ödün vermeden yüzde 90 gibi etkileyici bir ekran-gövde oranına ulaşmasını sağlıyor.

Dizüstü bilgisayar, aynı zamanda, makale okumak, internette gezinmek ve kodlama gibi günlük üretkenlik ihtiyaçları için 16:9 ekran oranına sahip muadil ürünlere göre daha fazla içerik görüntülemeyi sağlayan 3:2 ekran oranını kullanan piyasadaki nadir bilgisayarlardan biri. Huawei MateBook 14’ün 15,9mm boyutlarındaki ince metal gövdesi yalnızca 1,49 kg ağırlığında.

Ultra taşınabilir Huawei MateBook 14, AMD Ryzen 4000 H-Serisi işlemci ve entegre AMD RadeonGrafik kartıyla yüksek işlem ve grafik gücü sunuyor. Performans modu etkinleştirildiğinde işlemciyi 40W'a kadar yükselterek, toplu görüntü düzenleme ve kodlama gibi görevlerde kullanıcılara daha fazla talep için ekstra güç sağlıyor. Dizüstü bilgisayar, daha yoğun iş yüklerinde bile sorunsuz ve güvenilir performansı desteklemek için çift kanal modunda çalışan 16 GB DDR4 RAM ve 512 GB yüksek performanslı PCIe SSD ile yapılandırılabiliyor.

Çift Huawei Shark fan, kullanıcıların sessizce odaklanmasına ve çalışmasına olanak tanıyan gelişmiş soğutma performansı ve fan akustiği sunan daha yoğun "S" şeklinde yeni bir kanat tasarımına sahip.

MateBook 14 hakkındaki tüm detaylara videomuzdan ulaşabilirsiniz.

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