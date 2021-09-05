Huawei MateBook D15 (2021) İnceleme Videosu
Huawei MateBook D15 (2021) incelemesi içerisinde, yeni laptopun bütün teknik ve yazılımsal detaylarına en ince ayrıntısına kadar değinmeye çalıştık.
Huawei MateBook D15 (2021) inceleme videosu içeriğimiz ile karşınızdayız. Bu videomuda, Huawei tarafından piyasaya sürülen son bilgisayarlardan birini ele alıyoruz. Bir önceki sene çıkan modelin güncellenmiş hali olan Huawei MateBook D15 (2021), başarılı detalyar sunuyor.
Çin merkezli teknoloji devi Huawei, her sene laptop ürün gamını güncelliyor. MateBook ismi ile çıkardığı serilerde 14, 15 ve 16 modelleri bulunuyor. Bunun yanı sıra üst model olarak X serisi modeller de piyasaya sürülüyor. İsimlerden de anlaşılayacağı üzere her sayı, farklı bir segmenti ifade ediyor. D15 serisi için orta-üst seri diyebiliriz.
Bu seneki D15'in en dikkat çekici yanı kuşkusuz ekranı. Ekran-çerçeve oranı çok düşük olan bu bilgisayar, oldukça kaliteli bir görüntü ile kullanıcılarıyla buluşuyor. Bunun yanı sıra segmentine göre premium sayılabilecek kasa yapısı ile geliyor. Bu da size kaliteli bir bilgisayar satın alma özgürlüğü tanımış oluyor.
Huawei MateBook D15 (2021) Özellikleri
- Windows 10 Home
- 15.6-inç FHD IPS ekran, 1920 x 1080 piksel, 141ppi
- 87% ekran-çerçeve oranı, 800:1 kontrast oranı, 16:9 ekran oranı
- TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası, TÜV Rheinland Flicker Sertifikası
- 10. Nesil Intel Core i3-10110U İşlemci
- 10. Nesil Intel Core i5-10110U İşlemci
- 8GB DDR4 RAM
- Intel UHD 620 Ekran Kartı
- 256GB NVMe PCIe SSD
- 2x 2W Hoparlör
- 2x Mikrofon
- Tam Boyut Klavye
- 720p webcam
- Parmak İzi Okuma
- WiFi 6, dual-band, 2×2 MIMO
- Bluetooth 5.1
- 1x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 2.0, 1x USB Type-C, HDMI
- 3.5mm girişi
- Boyutlar: 357.8 x 229.9 x 16.9mm
- Ağırlık: 1.56kg
- Renk: Mistik Gümüş
- 42Wh Batarya, 65W USB Type-C Şarj Cihazı
D15'in bir küçük kardeşine dair incelememizi ise bu adresi ziyaret ederek okuyabilir ya da izleyebilirsiniz.
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