Huawei MateBook D15 (2021) İnceleme Videosu

Huawei MateBook D15 (2021) inceleme videosu içeriğimiz ile karşınızdayız. Bu videomuda, Huawei tarafından piyasaya sürülen son bilgisayarlardan birini ele alıyoruz. Bir önceki sene çıkan modelin güncellenmiş hali olan Huawei MateBook D15 (2021), başarılı detalyar sunuyor.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, her sene laptop ürün gamını güncelliyor. MateBook ismi ile çıkardığı serilerde 14, 15 ve 16 modelleri bulunuyor. Bunun yanı sıra üst model olarak X serisi modeller de piyasaya sürülüyor. İsimlerden de anlaşılayacağı üzere her sayı, farklı bir segmenti ifade ediyor. D15 serisi için orta-üst seri diyebiliriz.

Bu seneki D15'in en dikkat çekici yanı kuşkusuz ekranı. Ekran-çerçeve oranı çok düşük olan bu bilgisayar, oldukça kaliteli bir görüntü ile kullanıcılarıyla buluşuyor. Bunun yanı sıra segmentine göre premium sayılabilecek kasa yapısı ile geliyor. Bu da size kaliteli bir bilgisayar satın alma özgürlüğü tanımış oluyor.

Huawei MateBook D15 (2021) Özellikleri

Windows 10 Home

15.6-inç FHD IPS ekran, 1920 x 1080 piksel, 141ppi

87% ekran-çerçeve oranı, 800:1 kontrast oranı, 16:9 ekran oranı

TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası, TÜV Rheinland Flicker Sertifikası

10. Nesil Intel Core i3-10110U İşlemci

10. Nesil Intel Core i5-10110U İşlemci

8GB DDR4 RAM

Intel UHD 620 Ekran Kartı

256GB NVMe PCIe SSD

2x 2W Hoparlör

2x Mikrofon

Tam Boyut Klavye

720p webcam

Parmak İzi Okuma

WiFi 6, dual-band, 2×2 MIMO

Bluetooth 5.1

1x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 2.0, 1x USB Type-C, HDMI

3.5mm girişi

Boyutlar: 357.8 x 229.9 x 16.9mm

Ağırlık: 1.56kg

Renk: Mistik Gümüş

42Wh Batarya, 65W USB Type-C Şarj Cihazı

D15'in bir küçük kardeşine dair incelememizi ise bu adresi ziyaret ederek okuyabilir ya da izleyebilirsiniz.